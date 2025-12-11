柳原可奈子、娘への愛情にじむ“手作り”クリスマス弁当に反響「可愛い！めちゃ可愛い」「ママの愛情たっぷり」「夢が山盛り」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が10日、自身のインスタグラムを更新。「今日はひと足早く クリスマス弁当 です」と書き出し、かわいらしいデコレーションで娘への愛情がにじむ手作り弁当を披露した。
【写真】「可愛い！めちゃ可愛い」「ママの愛情たっぷり」娘への“手作り”クリスマス弁当
たびたび“弁当備忘録”を紹介している柳原。ドラえもん、しまじろうなどのキャラクターをかたどった弁当、『わたしのワンピース』（こぐま社）、『ノラネコぐんだん パンこうじょう』（白泉社）などの人気絵本をモチーフにした弁当、バレンタイン、ハロウィンなどの季節のイベントに合わせた弁当など、栄養バランスや食育が意識された弁当は、披露されるたびに反響を集めている。
この日は、サンタクロースやクリスマスツリーをかたどったホリデー感たっぷりの“クリスマス弁当”。ツリーの部分については「ジャガイモとほうれん草、生クリームをペーストにしてはんぺんに乗せたよ そして木の幹は大好きなしいたけさん」と説明し、「やわらかいので食べやすいといいな〜」とつづった。
この投稿に対し「可愛い！めちゃ可愛い」「夢が山盛り」「ブラボー」「食べるの楽しみですね娘さん達」「ママの愛情たっぷり」「素敵なお弁当をいつも考えて作る可奈子さん、すごい」など、称賛コメントが数多く寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女（6）、22年11月に第2子次女（3）を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
