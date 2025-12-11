もうこれしか着れない！はるやまが開発した【アイシャツ】の完全ノーアイロンワイシャツがAmazonに登場！
乾いたらすぐ着れる！はるやまが開発した【アイシャツ】の完全ノーアイロンワイシャツがAmazonに登場！
アイシャツは「洗ったらアイロン掛け」というワイシャツの常識を変える完全ノーアイロンシャツだ。夜洗濯しても翌朝そのまま着ることができるので、お忙しい方、時短したい方にぴったりのシャツだ。
スリムフィット構造で腕や腰周りの余計なダブつきをなくし、身体のラインをすっきりと美しくみせる。スタイリッシュに着こなしたい方におすすめだ。
生地メーカーとの共同開発により、「形態安定性(W&W性)5級」を取得。「完全ノーアイロン」を実現した。デザインはシンプルでビジネスシーンにも取り入れやすい。
夜洗濯をして翌朝には着ることができる「超速乾機能」、ストレスフリーな着心地を実現する「ストレッチ機能」など、着用からお手入れまでの快適性を追求している。
こだわりの日本製生地はソフトなポリエステルニットで、スポーツウェア等にも使われる高機能素材。体の動きに合わせて生地が伸び縮みする高いストレッチ性が特徴で、動作時の負荷が少なく着用ストレスも軽減する。完全ノーアイロン、ストレッチ、超速乾の機能で快適な着心地やイージーケア性に優れている。
