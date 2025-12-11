幅広いコーディネートに対応！長時間持続するクッション性で履き心地も良い！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
長時間持続するクッション性で履き心地が良い！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場！
キーンのスニーカーは、クライミングシューズとコンフォートシューズをハイブリッドさせた、キーンを代表するロングセラーモデル「ジャスパー」である。アウトドアフィールドからタウンユースまで、あらゆるシーンで活躍する多機能性と、ユニークなデザインが魅力の一足だ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アッパーには、環境に配慮したプレミアムレザー(スエード)を使用しており、高い耐久性と、足に馴染む柔らかな質感を両立させている。通気性と速乾性に優れたメッシュライニングが施されており、靴内の蒸れを抑え、ドライで快適な履き心地を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
このスニーカーは、デザインだけでなく、履き心地の良さも追求されている。インソールには、リサイクルポリウレタンとコルクを混ぜ込んだ環境配慮型のフットベッドを搭載しており、長時間持続するクッション性を実現している。これにより、足への衝撃や疲労を軽減し、快適な歩行をサポートする。
アウトソールには、グリップ力に優れたノンマーキングラバーソールを採用しているため、岩場や滑りやすい路面でも安定して歩行できる。
→【アイテム詳細を見る】
靴底のラバーが足とともに屈曲し、柔軟な動きを可能にするとともに、プロテクション性も高めている。
その高い機能性とデザイン性により、様々なシーンで活躍する。キャンプやハイキングなどのアウトドアはもちろん、ショッピングやサイクリングといったタウンユースでも違和感なく溶け込む。スタイリングのアクセントとしても優秀で、カジュアルなスタイルから、少し個性的な着こなしまで、幅広いコーディネートに対応できる。
長時間持続するクッション性で履き心地が良い！【キーン】のスニーカーがAmazonに登場！
キーンのスニーカーは、クライミングシューズとコンフォートシューズをハイブリッドさせた、キーンを代表するロングセラーモデル「ジャスパー」である。アウトドアフィールドからタウンユースまで、あらゆるシーンで活躍する多機能性と、ユニークなデザインが魅力の一足だ。
→【アイテム詳細を見る】
アッパーには、環境に配慮したプレミアムレザー(スエード)を使用しており、高い耐久性と、足に馴染む柔らかな質感を両立させている。通気性と速乾性に優れたメッシュライニングが施されており、靴内の蒸れを抑え、ドライで快適な履き心地を保つ。
→【アイテム詳細を見る】
このスニーカーは、デザインだけでなく、履き心地の良さも追求されている。インソールには、リサイクルポリウレタンとコルクを混ぜ込んだ環境配慮型のフットベッドを搭載しており、長時間持続するクッション性を実現している。これにより、足への衝撃や疲労を軽減し、快適な歩行をサポートする。
アウトソールには、グリップ力に優れたノンマーキングラバーソールを採用しているため、岩場や滑りやすい路面でも安定して歩行できる。
→【アイテム詳細を見る】
靴底のラバーが足とともに屈曲し、柔軟な動きを可能にするとともに、プロテクション性も高めている。
その高い機能性とデザイン性により、様々なシーンで活躍する。キャンプやハイキングなどのアウトドアはもちろん、ショッピングやサイクリングといったタウンユースでも違和感なく溶け込む。スタイリングのアクセントとしても優秀で、カジュアルなスタイルから、少し個性的な着こなしまで、幅広いコーディネートに対応できる。