特産品が楽しめると思う「鹿児島県の道の駅」ランキング！ 2位「桜島」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
旅の途中でふと立ち寄る道の駅には、その土地ならではの新鮮な食材や個性的な特産品がぎっしり詰まっています。普段の生活では味わえない地域の文化や風景に触れ、思わず時間を忘れて楽しんでしまう。そんな“小さな冒険”を体験できるのが、道の駅の魅力です。日常から少し離れて、新しい発見をしてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。
その中から、特産品が楽しめると思う「鹿児島県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然豊かな火山に因んだ学びがありそうな特産品に巡り会えそうな道の駅だから」（20代男性／埼玉県）、「桜島大根やみかんが有名」（40代女性／福島県）、「鹿児島を代表する火山・桜島の麓にあり、名物の桜島大根やみかんなど、火山地帯特有のミネラル豊富な土壌で育った特産品が楽しめるからです。新鮮な地元野菜や加工品、ご当地グルメも豊富で、鹿児島らしい味覚を存分に堪能できる道の駅です」（40代女性／福岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「『道の駅 霧島』は、霧島市ならではの特産品が揃い、地元の新鮮野菜や加工品、黒豚や地鶏を使ったグルメが楽しめます。温泉街も近く観光ついでに立ち寄りやすく、鹿児島の自然や文化を感じながら買い物や食事ができる点が魅力です」（50代男性／長崎県）、「霧島で採れた新鮮な野菜や加工品が豊富にあるからです」（40代女性／富山県）、「霧島地域ならではの農畜産物や加工品が幅広く揃い、鹿児島県の特産品を存分に味わえるため、特産品目的に最もおすすめの道の駅」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：桜島（鹿児島市）／51票2位にランクインしたのは、鹿児島県のシンボル桜島の島内にある道の駅「桜島」です。錦江湾に面した桜島フェリーターミナルに隣接しており、雄大な桜島の姿を間近に感じられるロケーション。特産品として、桜島の火山灰土壌で育った世界一小さい桜島小みかんや、世界一大きい桜島大根などのユニークな農産物が人気です。フェリーを利用して訪れる人も多く、観光拠点としても賑わいます。
回答者からは「自然豊かな火山に因んだ学びがありそうな特産品に巡り会えそうな道の駅だから」（20代男性／埼玉県）、「桜島大根やみかんが有名」（40代女性／福島県）、「鹿児島を代表する火山・桜島の麓にあり、名物の桜島大根やみかんなど、火山地帯特有のミネラル豊富な土壌で育った特産品が楽しめるからです。新鮮な地元野菜や加工品、ご当地グルメも豊富で、鹿児島らしい味覚を存分に堪能できる道の駅です」（40代女性／福岡県）といった声が集まりました。
1位：霧島（霧島市）／58票1位に輝いたのは、鹿児島県北東部、宮崎県との県境に近い霧島市にある道の駅「霧島」でした。霧島連山の麓に位置し、霧島温泉郷への玄関口として知られています。特産品コーナーには、雄大な自然の中で育まれた霧島茶や黒豚の加工品、地鶏、そして温泉を利用した商品などが豊富に揃っています。神話の舞台でもある霧島の豊かな恵みを堪能できる道の駅です。
回答者からは「『道の駅 霧島』は、霧島市ならではの特産品が揃い、地元の新鮮野菜や加工品、黒豚や地鶏を使ったグルメが楽しめます。温泉街も近く観光ついでに立ち寄りやすく、鹿児島の自然や文化を感じながら買い物や食事ができる点が魅力です」（50代男性／長崎県）、「霧島で採れた新鮮な野菜や加工品が豊富にあるからです」（40代女性／富山県）、「霧島地域ならではの農畜産物や加工品が幅広く揃い、鹿児島県の特産品を存分に味わえるため、特産品目的に最もおすすめの道の駅」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
