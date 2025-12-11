「え！？まじ！？」『有吉の壁』人気ユニットがまさかの映画化！ 「1年で展開がエグすぎません！？」
バラエティー番組『有吉の壁』（日本テレビ系）発の、お笑いコンビのガクテンソク・奥田修二さんとぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃさんのユニット「京佳お嬢様と奥田執事」の公式X（旧Twitter）アカウントは12月10日、投稿を更新。映画化決定を発表し、話題となっています。
【動画】『有吉の壁』人気ユニットが映画化
ファンからは「え！？まじ！？」「1年で展開がエグすぎません！？」「どこまでいくんやw」「これ楽しみすぎるwww」「絶対見るんだが」「ファンが実現して欲しいことやりきったんじゃないか！？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「どこまでいくんやw」同アカウントは「1月16日(金）映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』公開決定!」と発表し、予告動画を公開。映画化はさることながら、撮影をフランス・パリで行ったのも驚きです。また「有吉の壁劇場版アドリブ大河との2本立て同時上映」であることも伝えています。
『発表瞬間のリアクション』も公開『有吉の壁』の公式YouTubeチャンネルは同日、動画を投稿。奥田さんと金子さんの『発表瞬間のリアクション』を公開しています。気になった人は視聴してみてくださいね。
