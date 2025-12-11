「恐竜クロワッサンを焼く

この後のツイートがなかったら失敗したと思ってください」



【ビフォー写真】「恐竜クロワッサン」焼き上げ前

こんな投稿をしたのは、広島でクロワッサン専門店「amelaterie croissant（アメラトリークロワッサン）」のオーナーとして活動されている「あめくん」（@amekun_asmr）さん。



日々のクロワッサン作りに余念がないあめくんさんが披露したのは、首長竜をイメージしたクロワッサンの試作です。形を安定させるため竹串を至る所に突き刺しており、その挑戦を多くの方が固唾を飲んで見守りました。



「人類の挑戦の結果を見届けさせてくれ」

「この恐竜さんクロワッサン可愛すぎるから最後まで見届けさせてくれ」

「この後消えたら 『恐竜クロワッサンに食われた』って全力で拡散するからな🔥🦖 生き延びてくれ…頼む…！！」

「一瞬、原始人と恐竜の戦いかと思った……」



前代未聞の挑戦について声援を送るコメントが多数届きました。恐竜の形をしたクロワッサンというのは今まで誰も見たことないはず。あめくんさんのクロワッサンにかける情熱がそのチャレンジ精神に火を付けたのです。



今回の挑戦は、どんな結末を迎えたのでしょうか。前例のない恐竜クロワッサンに挑んだあめくんさんに考案から完成に至るまでの詳しいお話を伺いました。



ーー恐竜型のクロワッサンを作ろうと考えたきっかけは？



「最高のクロワッサンを目指して専門店を運営する中、ネット上に恐竜の形をしたクロワッサンのAI画像を見つけたのがきっかけです。これはぜひとも実現したいと思って挑戦しました」



ーー完成させるまで、どれほどの時間がかかりましたか？



「制作、発酵、焼成含めて8時間ほどかかりました」



ーー一番大変だったことは？



「重力に逆らって、恐竜の形を丁寧に成形できるように時間をかけました」



ーー完成したクロワッサンを食べてみて？



「食べました。首はサクサク、体はしっとりとしていて芳醇なカカオの香りがします」



ーー今までで思い出に残っているクロワッサンは？



「最近Xでバズったのですが、初めて作ったクロワッサンがあまりにも形が悪く、最近作ったものと見比べて自分のクロワッサン技術の向上を感慨深く思っています」



ーーあめくんさんにとって、クロワッサンの一番の魅力は？



「昔からパンの中ではクロワッサンがいちばん好きで、パン屋に行くと必ずクロワッサンを選んでいました。クロワッサンの魅力はあらゆる知識や経験を身につけなければ美しく、香り高い仕上がりにならない奥深さだと思います。そのため今でも日々、試行錯誤を繰り返しながら改善を目指しています」



腕を上げても満足することなく、最高のクロワッサンを目指すあめくんさんの職人魂にはただただ頭が下がる思いです。今後の動向にも目が離せません。



あめくんさんは「趣味が高じて広島でクロワッサン専門店をしています。お近くの方はぜひお立ち寄りください。また、全国冷凍配送の通販も行っておりますので、ぜひ一度、熱量の高いクロワッサンを食べてみてください」と話してくれました。



