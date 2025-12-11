小学生5年生の男子が家にたくさんの友達を招いたため、“手作り肉まん32個”を振る舞った―という母親の投稿がThreadsに投稿され、そのおもてなし精神に称賛が集まっています。投稿したのは、札幌でハンドメイド雑貨店「ハンドメイド雑貨M&K」（@hand.made.m.and.k0325）を営む店主さんです。



この日は振替休日だったという息子さん。平日はお母さんが働いている子が多いため、「家にお友達呼んでいいよ」と声をかけたといいます。すると息子さんは大喜び。



「『やったー』と喜び、『何人呼んでいいの？』と聞かれたので、『家に入る人数なら何人でもいいよ』と答えました」



その結果、午前中から7人の友達が集まったといいます。普段から友達が家に遊びに来ることが多く、多い時は10人ほど来ることもあるのだそうです。



「私が空いている時はよく家を開放しているので、子どもたちは遊びに来るのに慣れています。いつも一つのことで全員が一斉に盛り上がれるので、それを見て仲がいいなと思います。Nintendo Switchは1時間だけという約束なので、そのあとはボードゲームです」



子どもたちがにぎやかに遊ぶ声が響く中、投稿主さんは昼食づくりに取りかかったそう。



「冬なので、肉まんにしてみました。調理時間は生地の発酵を含めて約1時間です。もともと料理することが好きでストレス発散になるので、集中して作りました」



こうして作り上げたのは、なんと32個もの手作り肉まん。さらに、3時のおやつ用にココアシフォンケーキと生チョコタルトまで用意したといいます。食卓に並んだ大量の肉まんを見た子どもたちは大喜び。「一人何個？」と目を輝かせて尋ねてきたそうです。



そして子どもたちは、肉まん32個とおやつまで見事に完食。「今日も元気にいっぱい食べてくれてうれしいなと思いました」と投稿主さんは振り返ります。



さらにこの4日後にも、「明日学校が4時間で終わりだから友達呼んでいい？」と息子さんに聞かれ、またたくさんの友達が集まったといいます。その日はピザを3種類作って振る舞ったのだそうです。



Threadsには「凄すぎます」「高校生になったら肉まん100個ですね！」「自慢のお母さんだろうな」といったコメントが数多く寄せられました。また、「呼ばれてない…私、友達じゃなかったの！？」「確か私も息子さんのお友達だった気がするので肉まんいただけますか？」と、自称友人たちからの“羨ましがりコメント”も。



「肉まんのレシピを教えてくださいというコメントもいただいたので、教えて差し上げました。好評なのでぜひ作ってみてください」



投稿主さんが紹介している「肉まん」のレシピは下記の通り。



▼生地材料

・強力粉 200g

・薄力粉 200g

・甜菜糖 70g

・ベーキングパウダー 大さじ1

・ドライイースト 大さじ1

・サラダ油 大さじ2

・お水 200cc



▼具材料



・豚挽き肉 300g程度

・しいたけ 4〜5枚

・ネギ 1本

・生姜 ひとかけ（みじん切り）

・こしょう 少々

・塩 少々

・酒 大さじ2

・ごま油 大さじ2

・醤油 大さじ2

・甜菜糖 大さじ2



▼手順



1. 生地材料をこねる

2. 生地を休ませて一次発酵

3. 倍くらいに膨らんだら15個に分ける

4. みじん切りした具材に調味料を全て入れて混ぜて、生地に包む

5. 強火で15分くらい蒸す