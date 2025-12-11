観察力と発想力を鍛える頭の体操として、「間違い探しクイズ」に取り組んでみてはいかがでしょうか。シンプルながらも奥深い内容で、楽しみながら脳を活性化できます（画像はAIで作成）。

頭の体操にぴったりの「間違い探しクイズ」に挑戦してみませんか？ シンプルに見えて意外と奥深く、観察力やひらめき力が試されます。

全ての間違いを見破ることができるでしょうか？

間違いは3つあります。どこでしょう？

画像Aと画像Bで、異なる箇所は全部で3つあります。間違いはどこでしょうか？




ヒント：作業台、パレット、床に注目してみましょう。

正解



3つの間違いは下記の通りです。

▼画像Bで解説
間違い1：作業台にある真ん中の瓶のラベルが青色に変わっています
間違い2：パレット台にある筆が1本減っています（一番小さな筆がなくなっています）
間違い3：画面左下の本の山の近くの床に、緑色の絵の具のシミが追加されています

シンプルだけど奥が深い「間違い探しクイズ」。気軽にできる脳トレとしても活用してみてください。
(文:All About ニュース編集部)