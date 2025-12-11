【間違い探しクイズ】異なる箇所は全部で3つ！ 1分以内に解けたらすごい
頭の体操にぴったりの「間違い探しクイズ」に挑戦してみませんか？ シンプルに見えて意外と奥深く、観察力やひらめき力が試されます。
全ての間違いを見破ることができるでしょうか？
ヒント：作業台、パレット、床に注目してみましょう。
正解を見る
↓
↓
↓
↓
↓
3つの間違いは下記の通りです。
▼画像Bで解説
間違い1：作業台にある真ん中の瓶のラベルが青色に変わっています
間違い2：パレット台にある筆が1本減っています（一番小さな筆がなくなっています）
間違い3：画面左下の本の山の近くの床に、緑色の絵の具のシミが追加されています
シンプルだけど奥が深い「間違い探しクイズ」。気軽にできる脳トレとしても活用してみてください。
(文:All About ニュース編集部)
