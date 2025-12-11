3リッターエンジン＋DCT搭載

いすゞは2025年11月27日、中型トラック「フォワード」改良モデルを発表しました。

同日に発売しています。

フォワードは1970年に登場した中型トラックシリーズです。中型トラックにおいては多彩なラインナップを誇り、定番モデルとなっています。

現行型は2023年3月に発表された6代目で、小型トラック「エルフ」とともにフルモデルチェンジ。

いすゞのブランドアイデンティティーである「ワールドクロスフロー」を取り入れた、精悍で躍動感のあるフロントフェイスを採用したほか、インパネやメーターの改良による運転しやすさの向上、疲労の低減を図ったコクピット回りを備えるなど、内外装を全面刷新。

先進機能では、プリクラッシュブレーキや車線逸脱警報、ブラインドスポットモニターの装備など基本的なものに加え、可変配光型ヘッドライトや全車速車間クルーズ、ドライバー異常時対応システム、ドライバーステータスモニターなども搭載。トップレベルの安全性を実現しました。

また、コネクティッドサービス「プレイズム」の搭載により、車両コンディションの管理や運行管理も可能となっています。

ラインナップは7.5トンから22トンまで用意し、キャブタイプも標準、ワイド、ワイドハイルーフを設定。標準キャブには高床・全輪駆動車も用意しています。

今回の改良では、先進機能の拡充とエンジン変更、新9速DCTの搭載などが図られています。

先進機能では、プリクラッシュブレーキや左折巻き込みブレーキを全車に標準装備。レーンキープアシストに側方衝突抑制機能を追加し、安全性能の向上を図りました。

また、車間距離クルーズをMT車にも展開し、幅広いラインナップでドライバーの疲労軽減を実現しています。

搭載エンジンは従来の5.2リッター4気筒ディーゼルターボエンジン「4HK1」型を改良し、低回転域でのトルクアップを図り、燃費と静粛性を向上。

さらに、4HK1型（140kW）を搭載していた一部の車型に、エルフで採用した3リッター4気筒ディーゼルターボの新エンジン「4JZ1」（129kW）を搭載。

これに、いすゞが独自開発した9速DCT「ISIM」を組み合わせ、燃費の向上と滑らかな発進・変速レスポンスを実現しています。

新フォワードの価格（消費税込）は代表車型（8トン・フルキャブ・エアサス・Fカーゴ・型式：2WG-FRR09T4）で1584万8800円です。