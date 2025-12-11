スーパーカブの「Lite」シリーズが遂に発売

ホンダは、新しい基準の原付に適合した「スーパーカブ110 Lite」「スーパーカブ110 プロ Lite」「クロスカブ110 Lite」の3モデルを、2025年12月11日に発売します。

近年、強化された排気ガス規制の影響で、従来の50ccエンジンを搭載した原付一種の生産は困難になっていました。国内で定番モデルとして親しまれてきた「スーパーカブ50」も、2024年12月に発売されたファイナルモデルをもって生産を終了し、原付免許で運転できる新車のガソリンエンジン車両が市場から消えていました。

【画像】超カッコイイ！ これが「新スーパーカブ」です！画像で見る（44枚）

こうした状況のなか、従来の原付一種に代わる区分として、2025年4月の法改正によって「新基準原付」が誕生しました。この新区分は、エンジン排気量を125cc以下としつつ最高出力を4kW以下に制限することで、これまで通り普通免許や原付免許での運転を可能にするものです。

今回登場した「Lite」シリーズの3モデルは、この新基準原付の法規に適合させて開発されました。新たに搭載された空冷4ストロークOHC単気筒109ccエンジンは、最高出力を3.5kWに抑えながらも、従来の49ccエンジンを搭載した「スーパーカブ50」シリーズに比べて出力とトルクが向上しています。これにより、よりスムーズな加速性能が実現されました。

日常の移動における軽快さや使い勝手の良さも追求されています。足回りには、制動時のさらなる安心感をもたらす前輪ディスクブレーキとABSを採用しました。加えて、前後輪にキャストホイールとチューブレスタイヤを標準で装備し、メンテナンス性の向上にも配慮されています。

機能面では、メーター内に速度警告灯やギアポジション、時計、平均燃費などを表示する機能が搭載され、日々の使い勝手が高められています。

カラーバリエーションとして、スーパーカブ110 Liteには「タスマニアグリーンメタリック」と「バージンベージュ」の2色、スーパーカブ110 プロ Liteは「セイシェルナイトブルー」の1色、クロスカブ110 Liteは「マットアーマードグリーンメタリック」「ハーベストベージュ」「ボニーブルー」の3色が用意されています。

価格（消費税込）は、スーパーカブ110 Liteが34万1000円、スーパーカブ110 プロ Liteが38万5000円、クロスカブ110 Liteが40万1500円です。

1958年に初代が登場して以来、ホンダのカブシリーズは、そのシンプルな構造による高い耐久性と信頼性、そして優れた燃費性能で世界中から支持されてきました。

2017年にはクルマやバイクを含むモビリティとして世界最高の累計販売台数1億台を記録しています。

今回発表された新モデルは、その輝かしい歴史を受け継ぎ、新しい時代のニーズに応える一台となるでしょう。