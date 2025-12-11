ともつか治臣によるオカルト漫画『令和のダラさん』（KADOKAWA刊）がTVアニメ化され2026年に放送されることが決定。あわせて特報映像とティザービジュアルが公開された。

本作は、面倒見のいい怪異と令和のきょうだいが繰り広げるオカルトコメディ。監督は『魔法少女にあこがれて』の鈴木理人、キャラクターデザインは『この素晴らしき世界に祝福を！』シリーズの菊田幸一が務め、アニメーション制作は『魔法少女にあこがれて』の旭プロダクションが担当する。

あわせて公開された特報映像では、禁足の地に祀られる祠と水面に映る影が映し出され、タイトルロゴと放送情報も明らかに。ティザービジュアルでは、鳥居の前に立つ三十木谷日向と三十木谷薫の姿が描かれている。

さらに、TVアニメ『令和のダラさん』のアニメ公式サイト、公式Xがオープン。また、アニメ公式Xでは、原作者のともつかによるアニメ化お祝いイラストを使用した色紙のプレゼントキャンペーンが開催される。

また、ともつかからはアニメ化お祝いイラストとコメント、監督の鈴木とキャラクターデザインの菊田からはコメントが到着した。

■コメント・ともつか治臣（原作）自分の作品がアニメ化されるなんて現実感が無く、いまだに少しふわふわしているともつかです。脚本の段階から参加させていただき、本当に僕に寄り添って制作していただいていることを心強く感じています。どうか皆さんも僕同様、完成を心待ちにしていただけると嬉しく思います。

・鈴木理人（監督）今回、『令和のダラさん』の監督を務めさせていただくことになりました鈴木理人です。この作品は令和の世を生きる、ハチャメチャな登場人物たちの魅力がいっぱい詰まった作品です。その魅力を余すことなくお伝えできるよう、スタッフ一同精一杯制作させていただいております。たくさんの方に楽しんでいただければ幸いでございます。

・菊田幸一 （キャラクターデザイン）原作の絵を可能な限り再現した設定を鋭意制作中です。 是非、みんなで一緒にダラさんの絵の魅力も再発見していきましょう！（文＝リアルサウンド編集部）