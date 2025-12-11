Photo: 神津文人

止まらないシューズの進化。

現場の声を第一に。ミズノが発表したレーシングシューズの新シリーズ「HYPERWARP（ハイパーワープ）」は、トップアスリートたちの声をより深く、より細かく聞いて開発を進めたとのこと。

「ハイパーワープ」シリーズは、軽量性、反発性、安定性という、アスリートたちがレーシング用シューズに純粋に求めている3つの機能を追求。

その結果、約137g（片足27.0cm）という超軽量を実現した「HYPERWARP PURE（ハイパーワープ ピュア）」、軽量性・反発性・安定性のバランスに優れた「HYPERWARP ELITE（ハイパーワープ エリート）」、高い反発性と安定性を重視した「HYPERWARP PRO（ハイパーワープ プロ）」の3モデルが登場しました。

メディア向けの試走会で「ハイパーワープ ピュア」をじっくり試すことができたので、その機能とライド感を詳しくお伝えしたいと思います。

ハイパーワープシリーズってどんなシューズ？

Photo: 神津文人 「ハイパーワープ ピュア」35,200円（税込）

「ハイパーワープ ピュア」が驚きの軽量性と反発性を実現できた大きな要因となったのは、ミッドソールに採用された新素材、MIZUNO ENERZY XP LIGHTWIGHT。ランニングシューズのミッドソールに使われるフォーム素材は、EVA（エチレン・ビニルアセテート）、TPU（熱可塑性ポリウレタン）、TPE（熱可塑性エラストマー）などがベースになっているものが主流ですが、MIZUNO ENERZY XP LIGHTWIGHTのベースとなったのはナイロン。

Photo: 神津文人 ミッドソールにはナイロンベースの新素材を採用

それによって反発性が高く、加えてレスポンスの良い（フォームが潰れてから元の形に戻るのが速い）フォーム素材ができたそうです。もちろんそのネーミングから想像できる通り、非常に軽量です。 そして、SMOOTH SPEED PLATEと名付けられた3D形状のフルレングスカーボンプレートを搭載。中足部内甲側を3D形状に巻き上げることで、反発性と安定性をハイレベルで両立することができたとのこと。

Photo: 神津文人 フルレングスでカーボンプレートが搭載されています

実際に足を入れてみると（手に持ったときに既にその軽さは感じていましたが）、やはり軽さが際立ちます。フルレングスのカーボンプレートが搭載されているのを疑いたくなるほど。スタックハイト（ソール全体の厚さ）は、踵部が34.5mm、前足部が31.5mm。ワールドアスレティックスの規定（アスリートがマラソンで使用できるシューズの規定）は40mm以下なので、少し余裕がありますが、それでも十分に厚底です。

走り始めてまず感じたのはレスポンスの良さ。クッション性は感じるものの、深く沈み込むような感覚はなく、リズム良く足が回していけます。筆者の走力・脚力からすると、オーバースペックなシューズではありますが、前足部を中心に底面積が広めに設計され、アウトソールのグリップ力が高いおかげもあって、着地時や蹴り出し時に大きくブレるような感じはなく、地面を捉えられている感覚がありました。

厚底過ぎない点がメリットになっているような気もします。軽量なシューズで、ピッチを刻んでリズム良く走りたいランナーにはとても向いているのではないかと思います。

Photo: 神津文人

発表会に登壇したGMOインターネットグループ陸上部の嶋津雄大選手と、城西大学女子駅伝部の金子陽向選手は、それぞれ東日本実業団対抗駅伝、全日本大学女子駅伝で「ハイパーワープ ピュア」を着用済み。金子陽向選手は、アンカー区間で区間新の走りを見せ、逆転で優勝のゴールテープを切っています。

常にシューズを履いた瞬間のフィーリングを大事にしているという嶋津選手はシューズを気に入っている様子。

ハイパーワープ ピュアは、足を入れた瞬間、戦えるぞと感じることができました。（嶋津雄大選手）

Photo: 神津文人 嶋津雄大選手（GMOインターネットグループ陸上部）

金子選手はレースで厚底シューズを着用したのは「ハイパーワープ ピュア」が初めてだったとのこと。

接地したときのグラつきだったり、厚底シューズの重さがなかなか自分の走りに上手く噛み合わなくて、大学の4年間、駅伝もトラックレースもずっと薄底シューズで出ていたのですが、ハイパーワープ ピュアを履いた瞬間、これなら私でも走れるかもしれないと、運命的なものを感じました。（金子陽向選手）

Photo: 神津文人 金子陽向選手（城西大学女子駅伝部）

金子選手曰く「これまで厚底シューズを使いこなせなかった私が上手く扱うことができたので、初めて厚底シューズを履く方、筋力、体重が少ない女性のランナーにもおすすめできます」とのこと。ミズノで厚底デビューしてみます？