ベイマックスが「忍者めし」とコラボ！ 全長188cmの等身大スタチューが期間限定で大阪に登場
映画『ベイマックス』に登場するケア・ロボットのベイマックスと、ハードグミ「忍者めし」がコラボレーションした「忍者めし ベイマックス アサイー＆ベリー味」が、12月15日（月）から、全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどで順次発売。それを記念し、12月13日（土）から12月23日（火）までの期間限定で、ベイマックスの等身大スタチューが、UHA味覚糖大阪本社2階にあるショップ＆カフェ「UHA PARK＆CAFE」に登場する。
【写真】会いに行きたい!! 大阪に登場する、全長188cmの等身大のスタチュー
■アサイー＆ベリー味は初
今回登場する「忍者めし ベイマックス アサイー＆ベリー味」は、全4種類のデザインを用意したコラボレーション商品。
ベイマックスにゆかりのある″赤“を基調にしたパッケージには、忍者、相撲、空手、サラリーマンのコスチュームを身にまとったキュートなベイマックスがそれぞれ描かれている。
また「忍者めし」ブランドでは初となるアサイー＆ベリー味で、トレンドのアサイーとベリーの酸味と甘みをバランスよく楽しむことも可能。
本商品の発売を記念し、12月13日（土）から12月23日（火）までの期間、ベイマックスの温かさを再現した等身大スタチューが、「UHA PARK ＆ CAFE」のエントランスに登場。
ベイマックスのスタチュー設置期間中は、ベイマックスの世界観に浸れるフォトスポットとして楽しめる。
