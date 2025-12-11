国民民主党と公明党が賛成に回り、成立の見通しが立った政府の2025年度補正予算案。ガソリン税暫定税率の廃止など両党の政策を取り込み、賛同しやすい環境を整えたことが奏功した。「第一関門」を突破した高市早苗政権だが、今国会最大の焦点である政治改革は依然として与野党の溝が埋まらず、会期末に向けて激しい駆け引きが続く。

「総理や片山（さつき）大臣にリーダーシップを発揮していただいた。率直に地方が喜んでいる」

10日午後、衆院予算委員会。国民の玉木雄一郎代表は冒頭から暫定税率の年内廃止を引き合いに、高市首相らを持ち上げた。自民党と協議中の「年収の壁」引き上げについても「一緒に関所を越えていきたい」と秋波を送り、首相も笑顔で「結果が出ることを大いに期待している」と応じた。

高市政権初の臨時国会。衆院では日本維新の会を離党した「改革の会」の3議員を自民会派に迎え入れ、過半数に達したものの、参院は少数与党のまま。予算成立には野党の協力が欠かせない。

政府、与党がターゲットにしたのが国民だ。看板政策のガソリン税暫定税率の年内廃止に踏み切り、石破茂前政権で中途半端に終わった「年収の壁」引き上げの議論も再始動させた。

予算案には、約30年前に大蔵省（現財務省）が自動車損害賠償責任（自賠責）保険の特別会計から一般会計に繰り入れたまま、未返還となっている約5741億円の一括返済も盛り込んだ。これも自動車総連を支持母体に持つ国民が長く求めてきた政策で、官邸幹部は「国民が乗りやすい環境は整えていた。想定通りの動きだ」とほくそ笑む。

連立政権を離脱した公明にも誘い水を向けた。物価高対策として、公明が求めている子ども1人当たり2万円の給付を予算案に計上。公明幹部は「訴えてきた給付まで取り込んでもらって反対はできない」と話す。

国公の賛成を得て、衆参共に過半数を大きく上回る形にこぎ着けた高市政権。自民中堅は「連携できる野党の存在は重要。来年の通常国会に向けて、両党をつなぎ留める布石を打てたのは大きい」と目を細める。

会期末まで1週間ほど残し、残る課題は政治改革のみ。ただ自民、維新両党が衆院議員定数削減法案の審議入りを求めているのに対し、野党は政治資金規正法改正案を優先する姿勢を崩さず、議論は平行線のままだ。

定数削減を巡っては自維間にも温度差があり、与野党入り乱れて水面下の調整が続いている。首相側近は顔を曇らせる。「予算成立で一つ目の山は越えた。（政治改革という）二つ目の山は登り切れるかどうか、正直分からない」

（東京支社取材班）