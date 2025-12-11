猫ちゃんに「雪だるま」を見せてみた！ 好奇心旺盛ながらも警戒を怠らない、猫らしい反応を示す

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『猫に雪だるま見せてみた』というアトリエかのさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

久しぶりに雪降ったので雪だるま作りました。雪以外の材料はすべてセリアです！猫に見せてみました。どうなるかな〜？ 少しでもおもしろかったらフォローお願いします！

投稿者のアトリエかのさんが、積もった雪で小さな雪だるまを作りました。部屋の中に置いてみると、さっそく猫のワッフル君が近寄ってきます。

続いてサビ猫のおーちゃんもやって来ました。

雪だるまを見た2匹は不思議そうに顔を見合わせています。

おーちゃんは謎の探求には付き合ってくれず、ワッフル君が雪だるまの前に残りました。

ワッフル君がお座りしていると戻って来たおーちゃん。やっぱり気になるようで、溶けた水の匂いを嗅いだりしています。しかし雪だるま自体は調べません。

飼い主さんがそばに座るとグッと雪だるまと距離を縮めたワッフル君ですが……

さらに離れて座るのでした。

う〜んと伸びをすると行ってしまったワッフル君。

今度はおもちゃで遊びながら戻って来るのでした。

雪だるまへの好奇心は見せても、中々近付かないし触らない猫ちゃんたちです。