磁石の上で鉄を滑らせる実験をやってみた！ ワッシャー、鉄のピン、鉄球で動き方が変わるふしぎな現象を紹介

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『磁石の上を滑る鉄』というyyzさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

滑りました

磁石の上を滑る鉄

「磁石」と「鉄」のふしぎな関係を見せてくれる動画が投稿されています。身近な材料を使ったシンプルな実験ながら、思わず引き込まれる独特な現象が紹介されています。

小さい磁石を鉄のスケール（物差し）の上に並べていきます。ここに鉄製のワッシャーを置くと、もちろんくっつきます。

ワッシャーと磁石の間に下敷きを挟みます。そしてスケールを左右に動かしてみると、ワッシャーは磁石に沿って上下に動きます。これは下敷きを動かしても同じことが起きます。

ワッシャーを鉄のピンに変えたらどうでしょう？磁石の上を滑るかのように、鉄のピンが上下に動きます。気持ちいい動きです。

今度は鉄球で実験してみます。この場合、下敷きを動かしてもまったく動きませんでした。鉄のピンを一緒に置いてみると、ピンにつられて鉄球も同じ動きをしますが、長続きはしません。すぐに同じ場所に居座るようになります。

2つ目の実験です。筒にスパイラル状に磁石を貼ったものを用意します。名づけて「スパイラルマグネットロッド」。これをひとまわり大きい筒の中に入れ、外側にワッシャーを貼り付けます。

ロッドを回してみると、ワッシャーはするすると上っていきました。鉄のピンでやってみると、ワッシャーとは違い上りません。ですが回転方向を逆にしてみると、上るようになりました。

鉄球で試してみると、まったく上る気配がありません。ですが途中に段差を作ってみると、段に沿って上っていきます。

このふしぎな現象は、実際に動画で動いているところを見るとより驚きを感じられると思います。興味を持った方は、ぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

なんでこうなるんだろ？ふしぎー

摩擦でか？

面白い挙動だ

へええ

おもしろいわ

文／高橋ホイコ