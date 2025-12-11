“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、美ボディ弾ける 最新デジタル写真集がリリース
“令和最強のメリハリボディ”として話題を集める澄田綾乃のデジタル限定写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』（ワニブックス）が、11日に配信スタートした。俳優、タレント、グラビアと幅広く活動する澄田の最新作で、がリリースする。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作のテーマは「芸妓さんの休日」。日本の夏の情景と“和”の空気感を取り入れた仕上がりで、浴衣姿で散歩する様子や、縁側で冷えたトマトにかじりつく瞬間など、蝉の声が聞こえてきそうなシチュエーションが並ぶ。柔らかい光に包まれた日常のひとコマが切り取られ、澄田の穏やかな表情と自然体の姿が際立つ。
もちろん、澄田の代名詞でもある完璧なプロポーションを生かした魅惑的なショットも多数収録され、情緒と色香が交差する構成となっている。デジタル写真集のリリースを重ねてきた澄田だが、今回の作品はこれまでとはまた異なる“和の美”をテーマにした一冊で、ファンのみならず幅広い層が楽しめる内容だ。
澄田は、1999年2月26日生まれ。山口県出身。身長156センチ。2021年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にてグラビアデビュー以降、その完璧なプロポーションを「令和最強のメリハリボディ」と称され、グラビア誌を席巻。ドラマ「不適切にもほどがある！」（24年）や地上波バラエティ番組などに出演し、現在は俳優・タレントとしても活躍中。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作のテーマは「芸妓さんの休日」。日本の夏の情景と“和”の空気感を取り入れた仕上がりで、浴衣姿で散歩する様子や、縁側で冷えたトマトにかじりつく瞬間など、蝉の声が聞こえてきそうなシチュエーションが並ぶ。柔らかい光に包まれた日常のひとコマが切り取られ、澄田の穏やかな表情と自然体の姿が際立つ。
澄田は、1999年2月26日生まれ。山口県出身。身長156センチ。2021年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にてグラビアデビュー以降、その完璧なプロポーションを「令和最強のメリハリボディ」と称され、グラビア誌を席巻。ドラマ「不適切にもほどがある！」（24年）や地上波バラエティ番組などに出演し、現在は俳優・タレントとしても活躍中。