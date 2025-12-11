すき家『サーモン丼』登場 濃厚な旨み＆とろける食感で至福の味わい
牛丼チェーン店「すき家」は16日午前9時より、『サーモン丼』を販売する。
【写真】青ねぎ＆コチュジャンがやみつきになる『ねぎ玉サーモン丼』
同メニューは、脂のりの良いノルウェー産アトランティックサーモンの切り身を、国産米100%のごはんに盛り付けた商品。厚めにスライスしたサーモンの濃厚な旨みと、とろけるような食感を楽しめる。脂がのったサーモンをごはんと一緒に頬張ると、至福の味わいが口いっぱいに広がる。
また、山盛りにしたシャキシャキの白髪ねぎとクリーミーなマヨネーズが絶妙にマッチした『白髪ねぎマヨサーモン丼』と、たっぷりの青ねぎとコチュジャンだれのやみつきになる味わいが食欲をそそる『ねぎ玉サーモン丼』も同時販売。
■商品概要（価格は全て税込）
『サーモン丼』
並盛950円／ごはん大盛1000円／特盛1590円
『白髪ねぎマヨサーモン丼』
並盛1160円／ごはん大盛1210円／特盛1800円
『ねぎ玉サーモン丼』
並盛1160円／ごはん大盛1210円／特盛1800円
