松屋、食べ応えバッチリな『カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼』 希少部位使用の“豪快な肉肉しさ”
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、16日午前10時より『カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼』（税込1180円）を販売する。
【写真】ガッツリ食べられる！『カルビと特選ブリスケット肉の合い盛り丼』
鉄板で炒めた牛カルビとブリスケット肉を、にんにく醤油のソースでじゅわっと仕上げた新作メニューが登場。ブリスケット肉は、牛一頭からわずかしか取れない希少部位。鉄板から立ち上るにんにく醤油とお肉の香ばしい香りが食欲を直撃し、ご飯の上に大胆に盛り付けることで、同店ならではの“肉を味わい尽くす”一杯が完成した。
さらに、付け合わせのシャキシャキ食感のにんにくの芽と、ピリ辛キムチも相性抜群。豪快な肉肉しさで食べ応えバッチリとなっている。
