¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿£ö£ó¥È¥é¥¦¥È¤Ï¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»ÄÎ±¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬£×£Â£Ã¤Ø·è°Õ
¡¡º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È£µÇ¯Áí³Û£±²¯£µ£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£³£µ²¯±ß¡Ë¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤¿º£µ¨¤Î£²´§²¦¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¡¢¡Ö£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡µî½¢¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë»ÄÎ±¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤ÀÂçË¤¤Ï¡Ö¤³¤Î£´Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈµåÃÄ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¿¼¤¤´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡Ö²¿ÅÙ¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¡×¡££³Ëü£µ£°£°£°¿Í¤«¤é£´Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹Ç®¶¸¤ò¡ÖÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌ´¤Ë¸«¤ë¸÷·Ê¡×¤È¸ì¤ê¡ÖºÇ°¤Î°Ì´¤Ï¸ø¼°Àï£±£¶£²»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄ¹¤¯¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¡Ö£×£Â£Ã¡×¤ÇÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¦°ÕÍß¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¹ñ¤òÇØÉé¤¦¤Î¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¡££²°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¯¡×¡£¤µ¤é¤ËÊÆ¹ñ¤Î¹ñ´ú¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÀÖ¡¢Çò¡¢ÀÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¡£ºÆ¤Ó¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤à¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Î£²£³Ç¯¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÇÔ¤ì¡¢½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥é¥¹¥È¤ÏÅö»þ¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿£ö£ó¥È¥é¥¦¥È¡×¤ÎÎò»ËÅªÌ¾¾ìÌÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤â¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È²¦ºÂÃ¥´Ô¤ØÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤ò¤¿¤®¤é¤»¤¿¡£