´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥å¥¢¥ó¤¬¥Í¥È¥Õ¥ê¥É¥é¥Þ¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤Ç¿Íµ¤Ê¨Æà¥µ¥¤¥ó£³£°ÇÜ¸ú²Ìá
¡¡´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¸¥å¥¢¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð±é¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£·Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÆà½ï¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¥¢¡¼¥Ó¥ó¥°¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥å¥¢¥ó¤Ï¥¢¡¼¥Ó¥ó¥°¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¤¿¤³¤È¤¬£¹·î¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¡ÖË½·¯¡½¡½¡×¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÆ»·Ý¿Í¤ÇÊª¸ì¤Ç¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥³¥ó¥®¥ëÌò¤òÇ®±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÅ·ºÍ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¡Ê¡Ö¾¯½÷»þÂå¡×¥æ¥Ê¡Ë¤¬Ä«Á¯²¦Ä«»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢°Ì¾¹â¤¤·¯¼ç¤È½Ð²ñ¤¦¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤É£·²óÌÜ¤ÎÍèÆü¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£½ÐÀ¤ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±ºî¤ÎÈ¿¶Á¤ò¶ì¾Ð¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ£¸Ç¯¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç£±£°²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ØË½·¯¡½¡½¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡¢£³£°£°²ó°Ê¾å¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÃæ¸ÅÉÊ¤Î¼è°ú¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¿È¥Ð¥ì¤·¤¿¡£¶ä¹Ô¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿»þ¤â¥Ð¥ì¤ë¡£¡ØËÍ¤Ê¤ó¤«¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½éÍèÆü¤Ï£²Ç¯Á°¡£Åìµþ¤äµþÅÔ¡¢Âçºå¤Ê¤É³ÆÃÏ¤òÎ¹¹Ô¤·¤¿¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¡¢¿·½É¤Ï¤¹¤´¤¤ÅÔ»Ô¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÅÄ¼Ë½Ð¿È¤Ç¡¢¥½¥¦¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£ÆüËÜ¤Î³¹¤ÎÉ÷·Ê¤äÊ¸²½¤¬¹¥¤¡£¿©¤ÙÊª¤â¤Û¤È¤ó¤É¹¥¤¤ÇÆÃ¤Ë¤â¤ÄÆé¡£¡Ê´Ú¹ñ¤È¡ËÌ£¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡ÖÆüËÜ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÎ¹¹Ô¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¶¦±é¤·¤¿¤¤ÇÐÍ¥¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¡Ê£´£¹¡Ë¤À¡£
¡ÖÍ§¿Í¤«¤é»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¡£¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤ÎÄïÌò¤È¤«¼ã¤¤»þ¤ÎÌò¤È¤«¤ò±é¤¸¤¿¤¤¡£²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ª¥À¥®¥ê¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤â¹¥¤¡£¤¢¤³¤¬¤ì¤À¡×
¡¡Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡¡À³Ê¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ò¤È¸À¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¾ðÇ®Åª¡£¤¤¤Ä¤â³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£ËèÇ¯¡¢¿·¤·¤¤¼ñÌ£¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ê°ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡Â©È´¤¤Ï¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤È¥¥ã¥ó¥×¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤òËº¤ì¤ë¸Ä¿ÍÅª¤Ê»þ´Ö¤¬¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤¤Ä¤«ÉÙ»Î»³¤ÎÁ°¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£¸å¤âÎÉ¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£ÎÉ¤¤ºîÉÊ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¬¥Ã¥«¥ê¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡ù¥¤¡¦¥¸¥å¥¢¥ó¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯£±·î£²£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹£±£¸£´¥»¥ó¥Á¡££²£°£±£¸Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö£Ó£Ë£Ù¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡×¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¤·¡¢£²£µÇ¯¤Î¡ÖË½·¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ô¥¢¥Î¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤É¡£