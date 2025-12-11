北朝鮮による拉致被害者を取り上げたパネル展が10日、神戸市中央区の兵庫県警本部などで始まった。

パネル展を訪れた有本恵子さんの姉・北谷昌子さんと妹・郁子さん（手前）〈2025年12月10日 16時58分撮影 神戸市中央区・兵庫県警本部〉

パネル展初日には、留学先のイギリス・ロンドンで消息不明となった神戸市長田区出身の拉致被害者、有本恵子さん（失踪当時23歳・現在65歳）の姉・北谷昌子さん（69）、妹・郁子さん（64）が訪れ、早期帰国に向けて拉致問題解決を訴えた。兵庫県警でのパネル展は16日まで。

有本恵子さんは1983（昭和58）年にロンドンで失踪した

拉致問題を風化させず、拉致被害者らの情報提供を広く呼び掛けるため、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」（毎年12月10日〜16日）に合わせて開催。恵子さんと同じく神戸市出身の拉致被害者・田中実さん（失踪当時28歳）、このほか兵庫県内で拉致の可能性が排除できない特定失踪者の男女27人の顔写真やプロフィールを紹介している。

恵子さんはロンドンでの留学を終えてヨーロッパを旅行中の1983（昭和58）年に消息を絶った。“よど号ハイジャック事件”のメンバーらによってデンマークのコペンハーゲンに誘い出され、そこから北朝鮮へ拉致されたとされる。

あれから42年。日本人拉致被害者に関しては、5人が帰国した2002年10月以降、新たな帰国者がおらず進展がない。

恵子さんの父・明弘さんは、妻の嘉代子さんとともに、外務省や警察庁などに何度も足を運び、安否確認を求め続け、2002年3月に政府に拉致被害者と認定された。救出運動に尽力してきたが、恵子さんへの再会を果たせぬまま、嘉代子さんは2020年2月に94歳で、明弘さんは今年（2025年）2月14日、96歳で亡くなった。



拉致被害者の親世代で健在なのは、横田めぐみさんの母・早紀江さん（89）1人となった。

ありし日の有本明弘さん パネル展には毎年訪れていた（2023年12月撮影）

明弘さんは生前、「家族としての救出運動は自分ひとりでやる」と話していたが、郁子さんらが遺志を継いで今年5月に拉致被害者家族連絡会（家族会）に入り、救出に向けての活動を続ける。

明弘さんはアメリカ・トランプ大統領と2019年5月に面会して拉致問題の解決を求める手紙を送り、その後「全力を尽くす」という書簡を受け取った〈2020年1月12日 神戸市長田区の自宅・恵子さん60歳の誕生日に ※撮影・ラジオ関西コンテンツクリエイト局〉

パネル展見学後、取材に応じた郁子さんは「父が亡くなり、私たちが思いを引き継ぐのは当然。活動をやめるわけにはいかない。きょうだいである以上、恵子に会いたい」と訴えた。

大阪・関西万博でも北朝鮮拉致問題を考えるパネル展やフォーラムが開催された〈2025年8月12日 大阪市此花区・夢洲〉

万博会場で展示された父・明弘さんときょうだい6人で出掛けた潮干狩の写真（昭和42年ごろ 後列右から3人目が恵子さん）

2025年8月、大阪・関西万博会場でも拉致問題解決を訴える催しがあり、世代を問わず多くの来場者が、拉致問題の現実に直面、大きな反響があった。

昌子さんは、「この国に住む者として、向き合わなければならない問題。SNSでも情報が広がる時代に、より多くの人に関心を持ってもらえたら」と訴えた。

また、高市早苗総理が11月、北朝鮮に金正恩（キム・ジョンウン）総書記との会談を打診し、「私の代で何としても突破口を開き、拉致問題を解決したい」と訴えたことや、党派を超えて拉致問題解決を訴える国会議員が増えたことについて昌子さんは、「希望をもっている。北朝鮮に対しては、拉致被害者全員の早期帰国を求めたい」と話した。

