À¸Ì¿Àþ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·Êý¤Ç¤ï¤«¤ëÀ¸¤¤ë¾å¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¼êÁê¤Î¶µ²Ê½ñ¡Û
À¸Ì¿Àþ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·
¤Þ¤º¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÃæ¿´¤ËÀþ¤¬¤¢¤ë¤È²¾Äê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤ÎÀþ¤è¤ê¤âÆâÂ¦¡Ê¿Æ»ØÂ¦¡Ë¤Ë¸Ì¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¸½¤ì¤ëÀ¸Ì¿Àþ①¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿´¤ÎÀþ¤è¤ê¤âÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸Ì¿Àþ②¤ÏÂÎÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢³èÎÏ¤Ë°î¤ì¶¯¤¤À¸Ì¿ÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç°ìÈÌÅª¤ËÄ¹¼÷¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸Ì¿Àþ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·Êý¤ÏÀþ¤ÎÆâÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¶âÀ±µÖ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµÖ¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÀ±µÖ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÎÎÏ¡¦¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¦·ò¹¯¡¦µ¤ÎÏ¡¦¾ðÇ®¡×¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À¸Ì¿Àþ¤¬Âç¤¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¶âÀ±µÖ¤ÎÌÌÀÑ¤¬¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
À³ÊÅª¤Ë¤Ï³°¸þÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶¯¤¤À¸Ì¿Àþ¤È¸À¤Ã¤Æ¤â·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¸¯¤ï¤º¡¢Ë½°ûË½¿©¡¢²áÏ«Åù¤ÎÊý¤ÏÃ»Ì¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£
È¿ÂÐ¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¾®¤µ¤¤À¸Ì¿Àþ③¤Ï¶âÀ±µÖ¤Î°ÕÌ£¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢À¸Ì¿ÎÏ¤¬¼å¤¯µõ¼åÂÎ¼Á¤ÇÂÎÎÏÅª¤ËÌµÍý¤¬¤¤«¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¹¡£À³ÊÅª¤Ë¤â¾Ã¶ËÅª¤ÇÆâ¸þÅª¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¾®¤µ¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸Ì¿ÎÏ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¤Î½¼¼Â¤âµ¤ÎÏ¤òÍÜ¤¦°ÕÌ£¤Ç¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¢¤»¤é¤º¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤ÇÄ¹´üÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡Ø¿·ÈÇ ¼êÁê¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù Ãø¡§ÀÄÌÚÃÒ