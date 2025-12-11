女優・石田ゆり子がドラマ撮影の現場に差し入れした時のエピソードを、共演者だった空気階段・水川かたまりが語った。レモンケーキを差し入れした石田は、スタッフからそのことを紹介されると、まさかの言葉を口にしたのだとか。濱家が「じゃあ差し入れすんなってなっちゃう」と反応した、石田のひと言とは一体……！？

【TVer】「注射怖がる子どもみたいに意識をそらして」５年前からハゲてきた水川かたまりが困惑する、メイクさんの行動とは！？

12月10日放送の「これ余談なんですけど・・・」では、ゲストたちが撮影現場での差し入れにまつわる余談を披露。３時のヒロイン・福田麻貴が「ある日、栄養ドリンクが置いてあって、そこの上の段ボールが開いたところに『たまたま散歩していた松村邦洋さんからの差し入れです』って書いてあった」と話すと、かまいたちは「そんなことあんの？」「出てるとかじゃなくて？」と驚愕。

福田が「（松村さんは）たまたま散歩してて、もう優しすぎて、栄養ドリンク、これどうぞって言って差し入れしてくれたんです」と続けると、堤幸彦監督は「素晴らしい」と称賛したが、濱家は「めちゃめちゃ変な人やん。通りすがりの栄養ドリンクって怖い」とリアクション。福田が「朝の９時くらいでした」と補足すると、「早っ」という声があがった。

一方、水川かたまりは、ドラマで女優の石田ゆり子と共演した時のことを回顧。「石田さんがすごい美味しそうなレモンケーキみたいなのを差し入れしてくださったんですけど、スタッフさんが『え～石田ゆり子さんよりレモンケーキの差し入れ頂きました！』って言われて、石田さんがたぶん謙遜されたと思うんですけど、『あ、もう、めっちゃ不味いんで、めっちゃ不味いんで』（と言った）」と明かすと、スタジオが大爆笑！

濱家が「謙遜の方法を間違えた」と反応すると、かたまりは「めちゃくちゃ間違えてたんですけど、めちゃくちゃキュートでしたよ」と述懐。濱家が「『安いもんなんで』とかじゃなくて？」と確かめると、かたまりは「じゃなく『めっちゃ不味いんで』」だったとキッパリ。濱家が「じゃあ差し入れすんなよってなっちゃうもんな」と話すと、かたまりは「（レモンケーキは）めっちゃ美味しかったです」と嬉しそうに語った。

この余談を受け、上地雄輔が「でもあれ言われた時にどういう表情していいか分かんない。『上地さんから××の差し入れです』って言われた時の表情難しいよね」と話すと、濱家は「『どうぞどうぞ』でもないし。偉そうにするのもあれやし」と共感。上地が「（自分は）他の人が差し入れしたら、絶対に『良かったらどうぞ』って言うようにしてる。そうすると、『いや、お前のじゃねえだろ！』っていう風になるから」と差し入れの盛り上げ方を披露すると、スタジオから「面白い」という声があがった。

上地が「だから助監督が（差し入れのことを）言いそうかなって思ったら、（差し入れした）俳優さんの横に行って、『皆さん良かったらどうぞ～』っていうと、その人が『先輩僕のですよ！』とかってなるから、なごむじゃん。そっちのほうが皆食べやすいし」とまとめると、山内は「それやろ」、かたまりも「絶対にそれがいいですね」と、上地のやり方に賛同していた。

【TVer】福田麻貴は初主演ドラマ「婚活1000本ノック」の余談を！評論家が絶賛した福田のビジュアルと演技は、監督の信念と真逆だった！？

なお、この水川かたまりが話した石田ゆり子と芸能人の差し入れ余談は、12月10日に放送されたバラエティ番組「これ余談なんですけど・・・」で披露された。