ABCラジオで火曜夜7時15分から放送している「織田信成・高野純一のぽくない火曜日」。

12月9日(火)の放送ではゲストが登場。織田信成がぜひ会いたいとリクエストしたのは、元ABCアナウンサーの喜多ゆかりだった。

「日本一陽気なオフィスレディ、喜多ゆかりで～す！」と明るく登場するやいなや、織田は「最高！この明るさが大好き！」と喜びをにじませた。

織田は「喜多さんとはアイスショーの公演でお会いしたことがあって、選手を盛り上げるコーナーで、羽生選手や宇野選手といった今を時めくスケーターの人たちと一緒に、関西ならではのノリでぶんぶん番組を回していただいて」と一緒に仕事をしたときの様子を語った。

喜多は「インタビューの打ち合わせよりも最初のポーズどうする？とかばっかりで、関西っぽいポーズは全部試して。」と振り返り、織田も「アイスショーの現場なので外国の選手もいるんですけど、その声の大きさに驚いて『何をやってるんだ？』と見に来るほどだった」と話した。

織田は「人としてもキャラクターとしても、僕は喜多さんになりたいくらい大好き。僕が尊敬しているのは喜多さんと（島田）珠代姉さん。いつも明るくて尊敬する」と述べると「いや、私パンティーテックスできないから！」と笑った。

この秋から一緒に番組をやっている高野純一アナウンサーがまだ本性をさらけ出していないのではと疑う織田が喜多に真相を問うと、「やっぱりね、ちょっとお酒を飲みすぎちゃうんだよね、楽しくなると」と明かし、アナウンサー時代には年齢の近しいアナウンサーが集う「キタ会」が行われていたという話題に。

喜多は「高野純一の中の男が出てくるんですよ」と発言。「そんなことない！」と否定しながらも、「喜多さんは素敵な女性なので」という高野に、「今も目を見ずに言ったでしょ。女心を本当に分かってる人にしかできない」と鋭くツッコんだ。

現在東京PR部に所属する喜多はドラマの宣伝をするという任務を果たす前に、どうしてもこの話をしたくて…と切り出したのは20代の時に担当した番組「鶴光のDJ天国」の思い出だった。

本当に面白かった、伝説の番組だったと話す喜多は当時を振り返り、「タクシーに乗れないほどだった」と明かした。その理由は、タクシー運転手さんがほぼ100％聴いていたからだ。

「タクシーに乗ると必ず運転手さんが『聴いてますよ』と言ってくれるんだけど、番組では鶴光師匠とずっと下ネタドラマのような企画をやっていたから、聴いていると言われると恥ずかしくて乗れなかったのよ。」と語った。

「でも、運転手さんがそれだけが楽しみにしてくれていて、番組の時間だけはラジオに集中したいから路肩に停めて営業をやめるほどだったと話してくれた」と語り、20代のアナウンサー時代を振り返った。

そして、喜多イチオシのドラマ「50分間の恋人」（1月18日スタート）の見どころをたっぷりと紹介した。新ドラマもお楽しみに。

番組後半にも引き続き出演し、リスナーからのお便りに真剣に応えるなど、久しぶりのスタジオ生出演を存分に楽しみ盛り上がった。

