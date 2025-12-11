グラビアアイドルでタレントの風吹ケイ（26）が10日深夜、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。MC・森香澄（30）と共感話で盛り上がった。

番組では、喜怒哀楽エピソードを披露し、森から共感を得て鍋の食材をゲットできる共感鍋を実施。ここまで2回、“怒”の話題でカニを逃している風吹だったが、3回目の今回も「“怒”でいきます」と語り始めた。

「今日、局メイクさんがいて、マネジャーから“メイクついてます”って言われていた、だからすっぴんで来て」と回顧。「現場入りしたら時間がないから、（局のメイク担当から）“マネジャーさんにヘアだけって伝えてます”って言われて、はぁ？ってなりました」とぶっちゃけた。

これには森も「共感！」と合格を言い渡すと「これ私、局アナ時代によくあった」と回想。「局メイクと言っても、局にずっといるメイクさんなのか、番組が用意したメイクさんなのかで全然変わる」とし「番組が用意したメイクさんだと、普段フリーランスで活動していて顔もやるのが当たり前ですみたいなスタンス。でも、局メイクさんは基本的にヘアしかやらないのいで、どっちなのか事前に言うべき」と補足した。