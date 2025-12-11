青森県東方沖を震源とする８日の地震を受け、ＪＲ八戸線の全線にあたる八戸駅（青森県八戸市）―久慈駅（岩手県久慈市）間（６４・９キロ）で運休が続いている。

一部区間で高架橋が損傷するなどしたためで、復旧のめどは立っていない。高校生の通学など住民生活に影響が出ている。

ＪＲ東日本盛岡支社によると、同線は主に太平洋沿岸を走り、計２４駅を抱える。２０１１年３月の東日本大震災では、海沿いの線路が津波で流失するなどして全線復旧まで約１年を要した。今回はそれ以来の大きな被災だという。

同支社などによると、八戸市内の本八戸―小中野駅間の約２０か所で損傷が確認され、高架橋で橋脚のコンクリートが剥がれ落ちるなどしている。他の区間でも被害がないか確認を進めているという。

利用客が多いのは、新幹線も停車する八戸駅から、市中心部を通って海沿いの鮫駅までを結ぶ区間で、１日当たり約２５００人が乗降する。ＪＲ東は、バスによる代行輸送を検討中で、担当者は「地域を網羅する走行ルートの調整や、車両手配に時間がかかっている」と説明している。

影響は教育現場に広がっている。休校していた青森県立八戸西高校（八戸市）は１１日から授業を再開したが、運休で通えない生徒らのために、ウェブ会議アプリを使ったオンライン授業を行う。加藤聡教頭は「保護者の送迎やバスで来てほしいが、バス料金は値上がりしている。経済的に苦しい家庭の生徒には登校を強制できない」と話す。

沿線の岩手県立種市高校（洋野町）でも通学に支障が生じている。全校生徒７０人のうち２４人が八戸線を利用しており、１０日以降は保護者の送迎で通っているが、１１日は送迎の都合がつかない８人が欠席する。

同校は登校できない生徒には自宅で自習するよう伝え、部活動の大会出場時と同様の「公認欠席」とした。運休が長引く場合は、リモート授業も検討する。