タレントの小野真弓（44）が9日、Instagramを更新。およそ1年前から治らず、「ホラー映画並み」に悪化しているという湿疹について、病院で検査を受けたことを明かした。

【映像】小野真弓の近影（複数カット）

ペット看護師や動物介護士などの資格を持ち、動物の保護活動に精力的に取り組んでいる小野。Instagramでは、「おかーさん」として、多数の犬や猫と暮らす様子をたびたび発信してきた。

2025年12月9日の投稿では、病院を受診したことを報告。「おなかと背中を中心に湿疹がとんでもなーーーーい事に。最初、お外の猫たちと関わる際にいろんな菌に触れることがあるので、気をつけてはいても、何かの菌をもらってしまったのかと思ってましたが、どーやらーたぶんーー今のところー自分の免疫疾患が原因の模様…まだいろいろ検査中…早く原因はっきりさせて、どう付き合うか考えたーーい」とつづっている。

また、ストーリーズにも「2024年10月から湿疹が治らず、とんでもない事になってまして。ホラー映画並みの悪化。膠原病疑惑中」とコメント。

これらの投稿には、「大丈夫ですか？ゆっくりしっかり治してくださいね」「無理しないでくださいね」など、心配の声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）