共働きなのに家のことを奥さんに押し付け、自分は仕事を言い訳にする旦那さんもいるようです。今回は、そんな旦那さんに言い返した人のエピソードをご紹介します。

貧弱すぎる

「育休終了後、時短勤務で復帰したけれど、育児と仕事を両立するのが本当に大変で……。夫が協力してくれないから、家のことはすべて私がやっていました。それもあって私の体力は限界に……。

夫に『もっと協力してほしい』と言ったら『そんなに体力ないなんて、ジムで鍛えたほうがいいんじゃないの？』『筋トレしたら？』なんて言ってきて……。『どこにジムに行く時間と体力があると思ってるの？』『あなたがもっと育児に協力してくれたら解決する話なんだけど？』そう言ったら、夫は『俺は仕事で大変だから』と言ってきました。

腹が立ったので『何で仕事しかしてないのにそんなに疲れてるの？』『8時間働いただけで、家のことは全部やってもらってるのに』『男なのに貧弱すぎるんじゃない？ ジムはお金がもったいないから、その辺走って鍛えてきたら？』と言い返しました。

言い返して気づいたけど、本当に私はどうしてこんな貧弱な男と結婚してしまったんでしょうね……。『男の仕事は女とは違う』なんて文句を言っていたけど、仕事から帰って座る暇もなく、毎日育児と家事をこなしている私のほうが、確実に肉体労働しているはず。

睡眠時間も私のほうが短いし。こんな貧弱な男性とは離婚したほうが負担が減るんじゃないかって考えています……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 一般的に、男性のほうが体力があるといいますが、奥さんのほうが睡眠時間も短く、夜遅くまで家事をやっている……なんて家庭もありますよね。共働きで家事と育児まで押し付けておいて、「自分は疲れている」なんて文句を言ってくる旦那さん、必要ないかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。