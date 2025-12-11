【拡大画像へ】

hontoは、完結したばかりのコミックが最大10巻無料で読める「最新完結コミック 超無料まつり」を、12月11日から12月22日までの72時間限定で開催する。さらに無料対象作品の続刊に使える20％OFFクーポンを、各作品の無料公開日から7日間配布する。

さらにhontoX公式アカウントをフォローして、対象の投稿をリポストした人の中から抽選で10名に10,000ポイントが当たるフォロー＆リポストキャンペーンも開催する。4回分すべてをリポストすると応募口数が4口となり、当選確率が4倍になる。

□「最新完結コミック 超無料まつり」特設サイト

キャンペーン詳細

第1弾

開催日時：12月11日～12月13日

対象作品：

「ペリリュー ─楽園のゲルニカ─」（白泉社）

「血と灰の女王」（小学館）

第2弾

開催日時：12月14日～12月16日

対象作品：

「元最強の剣士は、異世界魔法に憧れる THE COMIC 」

「転生競走馬 エッチマン」

「なつめとなつめ」（すべてマイクロマガジン社）

第3弾

開催日時：12月17日～12月19日

対象作品：

「ガチ恋粘着獣 ～ネット配信者の彼女になりたくて～」（コアミックス）

「永久指名おねがいします！」（シーモアコミックス）

第4弾

開催日時：12月20日～12月22日

対象作品：

「恋するMOON DOG」（白泉社）

「王の獣～掩蔽のアルカナ～」（小学館）