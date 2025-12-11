¡ÚÊÝÃÎÌð¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ë¡Û 12·î11Æü Ï¢ºÜ³«»Ï

¡¡¹ÖÃÌ¼Ò¤Ï12·î11Æü¡¢misekiss»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡ÖÊÝÃÎÌð¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ë¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤ò¥ä¥ó¥Þ¥¬Web¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤¿¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¹¥¤­¤Ê»þ´Ö¤Ë¹¥¤­¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¼«Í³ËÛÊü¤ÊÊÝÃÎÌð¡Ê¤Û¤Á¤ä¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢¸½¼Â¤Ë¶½Ì£¤ÎÇö¤¤ÄãÇ³Èñ¤Ê¹â¹»À¸¡¦ÊÆÂô¤Î¤ê¤È¤Ë¤è¤ëÆÌ±ú¥é¥Ö¥³¥á¡£Âè1²ó¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥óX¥³¥ó¥Ú¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¨¥ó¥È¥êーºîÉÊ¡ÖÎÙ¤ÎÀÊ¤ÎÌµ¸ý¥®¥ã¥ë¤Ë±ÂÉÕ¤±¤·¤¿¤é¡×¤ÎÏ¢ºÜ²½ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢Ï¢ºÜ³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÂè3ÏÃ¤Þ¤Ç¤¬ÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¸½¼Â¤Ë¶½Ì£¤ÎÇö¤¤ÄãÇ³Èñ¤Ê¹â¹»À¸¡¦ÊÆÂô¤Î¤ê¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤ÎÊÝÃÎÌð¡Ê¤Û¤Á¤ä¡Ë¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£¼þ¤ê¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¹¥¤­¤Ê»þ´Ö¤Ë¹¥¤­¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤ë¼«Í³ËÛÊü¤Ê¼«Ê¬¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÈà½÷¤«¤é¡¢¤É¤³¤«ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£

