寒い冬も、おうちでほっこり。スヌーピーの“もこもこクラフト”で手しごとを楽しもう♪
スヌーピー 棒針編みで作るクッションカバーキット〈スヌーピー〉
部屋の中で過ごす時間が、ちょっぴり長くなる冬。手のひらにふわっと収まる柔らかな毛糸や、湯気の立つマグカップを片手に、静かに手を動かす――そんな穏やかな手しごとの時間を楽しみたくなる季節です。
そんな冬の暮らしにぴったりのクラフトキットが、手づくりタウン(日本ヴォーグ社)から届きました。人気キャラクター「PEANUTS(ピーナッツ)」の仲間たち、スヌーピーやウッドストック、オラフがモチーフのパンチニードル＆編み物シリーズです。
部屋にそっと並べれば、まるでスヌーピーたちが一緒に冬ごもりしているかのようなかわいらしさ。手づくりならではの温もりが、日々の空間を優しく彩ってくれます。今回は、そんな“ふわもこ手芸キット”を5種類ご紹介します。
■リビングが冬仕様に。ふわもこクッションカバーキット(全3種)
まずご紹介するのは、リビングやベッドルームに冬の温もりを添えるクッションカバーの編み物キット。このクッションカバーキットの魅力は、何といってもナイロン100％のファーヤーン「TEDDY(テディ)」をメインに使用している点です。太い糸を12号の棒針でざくざく編めるので、初めての人でも安心して挑戦できます。
スヌーピー
おなじみの顔が大きく描かれたデザインは、まさに主役級。モノトーンでまとめられているので、どんなインテリアにもなじみます。(6600円・税込)
ウッドストック
ウッドストックの鮮やかなイエローがアクセントに。明るくてかわいらしい雰囲気が、お部屋をパッと華やかにしてくれます。(6600円・税込)
オラフ
スヌーピーのきょうだい、オラフがモデル。ふっくらとしたフォルムとゆるい表情が、見るたびに心をなごませてくれます。(6600円・税込)
※完成サイズ：35センチ×35センチ
※使用技法：棒針編み(棒針、とじ針、はさみなどは別途必要)
■初心者でも楽しい、パンチニードルで作るミニマット(全2種)
続いて紹介するのは、話題の手芸「パンチニードル」で作るミニマットキット。専用の針に糸を通し、布に刺すだけで立体的な模様が完成するという、手軽さと奥深さを兼ね備えたクラフトです。色使いはどこか懐かしさを感じさせるヴィンテージ風。ループをカットして質感を変えるなど、自由なアレンジも可能です。小ぶりなサイズなので、デスクまわりやベッドサイドにもぴったり。
スヌーピー
ひょっこり顔をのぞかせるスヌーピーが愛らしい1枚。飾るだけで、お部屋にほっとする雰囲気が生まれます。(3960円・税込)
ウッドストック
シンプルな線で表現されたウッドストックが、どこか懐かしくて温かな印象。2つ並べて飾ってもかわいさが引き立ちます。(3960円・税込)
※完成サイズ：約縦15センチ×横15センチ
※使用技法：パンチニードル(刺しゅう枠、専用針などは別途必要)
担当者の方に話を聞いてみました。
――「ふわもこ手芸キット」のイチオシポイントはどういったところでしょうか？
PEANUTS(スヌーピー)ファンに対し「ふわふわ、もこもこ」のキャラクター手芸キットの魅力を伝え、寒い季節のおうち時間に、見ても触っても癒やされるひと時をお過ごしいただきたいです。
――ユーザーへのメッセージをお願いします。
かわいいキャラクターの作品を自分で作ることができる達成感をぜひ味わってください。
あたたかな糸のぬくもりは、手の中だけでなく、心の中まで届くもの。パンチニードルで、刺すたびに形になる達成感。棒針編みで、編み目がつながる心地よさ。お気に入りのキャラクターと一緒に、“作る時間”を楽しんでみませんか？手軽に始められるキットなので、今年の冬の趣味として、ぜひ挑戦してみてくださいね。
※販売期間：2025年12月末まで
(C)2025 Peanuts Worldwide LLC
文＝今田香