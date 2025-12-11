¥«ー¥ê¥ó¥°½÷»Ò¡¢ÆñÅ¨¥Î¥ë¥¦¥§ー·âÇË¤Ç8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÏÈ³ÍÆÀ¡ª ¥á¥ó¥Ðー¹æµã¤Î½Ö´Ö¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯¡Ö¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡×
¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï12·î11Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¥«ー¥ê¥ó¥°½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÎÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¡¢1°Ì¤Î¥Î¥ë¥¦¥§ー¤Ë¾¡Íø¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢8Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê33¡Ë¤é¥á¥ó¥Ðー5Ì¾¤¬¥×¥ìー¤¹¤ë»Ñ¤ò1Ëç¤Ë¤ª¤µ¤á¤¿¤â¤Î¡£¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ä·ëÂ«ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ³ÍÆÀ¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬Êú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Ä¤Ä¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¥·ー¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢X¥æー¥¶ー¤«¤é¡Ö½Ð¾ìÏÈ³ÍÆÀ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦ ¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡ª¡ª¡×¡Ö¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬Âç»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¸ÞÎØ½Ð¾ì·èÄê¡ª ¤ß¤ó¤Êµã¤¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÄ«¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¤ª½Ë¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£