東北北部では、１２日未明から夕方にかけて、大雪による交通障害に注意・警戒してください。東北地方の海上では、１２日未明から朝にかけて、雪を伴った北西の強い風に注意・警戒してください。また、東北地方では、１２日朝にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうにも注意してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧が日本海を東北東へ進んでいます。１１日は、低気圧が北海道地方を通過して千島近海に進み、寒冷前線が東北地方を通過するでしょう。前線の通過後は、１２日にかけて、本州付近では冬型の気圧配置が強まる見込みです。

このため、東北北部では、大雪となる所があるでしょう。雪雲が停滞した場合や気温が予想よりも低く経過した場合には、警報級の大雪となる可能性があります。また、東北地方の海上では、雪を伴った北西の強い風が吹く見込みです。気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合には、警報級の風となる可能性があります。

低気圧や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、東北地方では、大気の非常に不安定な状態が続き、積乱雲が発達して雷の発生する所がある見込みです。

［雪の予想］

１１日６時から１２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北北部山沿い ６０センチ

東北北部平地 ２０センチ

その後、１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北北部山沿い ５０センチ

東北北部平地 ２０センチ



［風の予想］

１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北北部海上 １８メートル （３０メートル）

東北北部陸上 １５メートル （３０メートル）

東北南部海上 １８メートル （３０メートル）

東北南部陸上 １５メートル （３０メートル）



［防災事項］

東北北部では、１２日未明から夕方にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、東北地方の海上では、１２日未明から朝にかけて、雪を伴った北西の強い風に注意・警戒してください。

東北地方では、１２日朝にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

