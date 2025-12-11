毎日がちょっと楽しくなる♪ キュートな“フルーツにゃん”が香り付きコスメで登場！
フルーツにゃんの立体マスコット付きハンドクリームと、香りつきリップ。毎日のケアがちょっと楽しくなる、mofusandのコラボコスメ
指先や唇が乾いてくると、冬の足音を感じます。乾燥が気になり始める季節に手に取りたくなるのは、気分を上げてくれるアイテム。かわいさの中に、ちょっぴり大人のときめきをしのばせた“フルーツにゃん”が、この冬、新しいケア習慣を届けてくれそうです。
ギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)」から、人気キャラクター「mofusand(モフサンド)」との初コラボアイテムが2025年11月28日に登場。立体マスコット付きのハンドクリームと、かわいらしいパッケージのリップクリーム。どちらも、“フルーツにゃん”の魅力がたっぷり詰まった、見た目にも香りにも癒やされるラインアップです。
■立体マスコット付きで持ち歩きたくなる
「Lovisia mofusandマスコットハンドクリーム」(全4種)は、手のひらサイズのチューブに、取り外し可能なシリコン製マスコット付き。ちょこんと乗った“フルーツにゃん”が、使うたびに気分をなごませてくれます。
香りはりんご、バナナ、スイカ、ももの4種類。それぞれのキャラクターと果物のイメージがリンクしていて、どれもさわやかで心地よい香り。テクスチャーはなめらかで、肌にするするとなじむ使用感も魅力。保湿成分には、4種のフルーツエキス(りんご、バナナ、スイカ、もも)が配合されています。かわいいだけじゃない、しっかり潤う機能性も兼ね備えていて、日常使いからちょっとしたギフトまで幅広く活躍しそうです。
商品情報
・商品名：Lovisia mofusandマスコットハンドクリーム
・価格：各1100円(税込)
・サイズ：H163×W69×D42ミリ
・発売日：2025年11月28日より順次販売開始
・販売場所：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ
・発売元：BeeCruise株式会社
■くすみカラーのパッケージが秋冬らしい、リップクリームにも注目
もうひとつの注目アイテムは、「Lovisia mofusandリップクリーム」(全4種)。いちご、パイナップル、スイカ、もものフルーツをイメージした“フルーツにゃん”たちがパッケージを彩ります。落ち着いたトーンのくすみカラーを基調としており、かわいらしさの中に上品さも感じられるデザインに。季節感を取り入れつつ、持ち歩きたくなる1本です。
リップクリームは、アセロラエキス(※1)、シアバター(※2)、ヒマワリオイル(※3)の3種の保湿成分入り。乾燥しがちな唇をしっとりと包み込み、やさしく守ってくれます。香りはそれぞれのフルーツにちなんだ、甘くみずみずしいフレーバー。気分転換にもぴったりなアイテムです。
(※1)アセロラ果実エキス (※2)シア脂 (※3)ヒマワリ種子油
商品情報
・商品名：Lovisia mofusandリップクリーム
・価格：各858円(税込)
・サイズ：H120×W86×D22ミリ
・発売日：2025年11月28日より順次販売開始
・販売場所：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ
・発売元：BeeCruise株式会社
■ギフトにも、日々の癒やしにも
2018年にスタートしたLovisiaのギフトコスメシリーズは、これまでに460万個以上を出荷しており、SNSやWebで話題になることもしばしば。かわいさと実用性を兼ね備えたラインアップは、年代を問わず多くの女性たちに選ばれています。
そんなLovisiaと、癒やしの“フルーツにゃん”が出合った今回のシリーズ。自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにも、そっと寄り添ってくれるはずです。
毎日に、ちょっとしたときめきを。“フルーツにゃん”と一緒に、癒やしの時間を始めてみませんか？
文＝今田香