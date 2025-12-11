旧統一教会と韓国政界の“不可思議な闇”か…教会元幹部が不自然な暴露中断、野党は「大統領が口封じ」と猛反発

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の夫人キム・ゴンヒ氏にシャネルバッグなどの金品を渡し、各種の懸案を請託した容疑で裁判にかけられた世界平和統一家庭連合（旧統一教会）のユン・ヨンホ前世界本部長に対し、ミン・ジュンギ特別検査チーム（特検）が懲役4年の宣告を裁判所に要請した。

ユン前本部長は、旧統一教会が「国民の力」だけでなく「共に民主党」相手にも不法政治資金を渡したとして「実名暴露」を予告したが、実行には移さなかった。これに「国民の力」ハン・ドンフン前代表は、李在明（イ・ジェミョン）大統領の旧統一教会を狙った「口止め」だと批判した。

ソウル中央地裁・刑事合議27部（ウ・インソン部長判事）は12月10日午後、ユン前本部長の業務上横領、政治資金法違反、証拠隠滅、請託禁止法違反容疑事件の結審公判で、政治資金法違反容疑に対し懲役2年を、残り3つの容疑に懲役2年をそれぞれ求刑した。1審の宣告は来年1月28日午後3時に定められた。

ユン前本部長は、“コンジン法師”ことチョン・ソンベ氏を通じて、2022年4〜8月にキム・ゴンヒ氏に旧統一教会の資金で6000万ウォン（約600万円）相当のグラフ社ネックレスとシャネルバッグ、天寿参（チョンスサム）濃縮茶などを渡した容疑で起訴された。

特検は、ユン前本部長が「カンボジア・メコン河敷地開発などの政府開発援助事業（ODA）の支援」「YTN買収」「大統領就任式招待」「国連第5事務局の韓国誘致」「教育部長官の旧統一教会イベント出席」など各種統一教懸案の請託のため、このような金品が渡されたとみた。

ユン前本部長は同じ年の1月、「国民の力」クォン・ソンドン議員に不法政治資金1億ウォン（約1000万円）を伝達した容疑もある。

特検はこの日、最終意見陳述で「ユン前本部長は旧統一教会の勢力拡張と自らの影響力拡大のため政治勢力と結託した」とし、「代議民主主義を毀損する重大な犯罪であり、国民たちの信頼が根こそぎ揺らぐ重大な結果を招いた」と述べた。あわせて特検は、クォン議員を通じて旧統一教会関連の請託が行われ、「国民の力」党代表選挙に旧統一教会の信徒が動員されたと主張した。

ユン前本部長側は、旧統一教会が平和主義の理念に従って特定政党を支持したものではないと抗弁した。あわせて、特検が押収捜索過程で違法に証拠を収集したとも主張した。

特検の発足に先立ち、ソウル南部地検がチョン・ソンベ氏がキム・ゴンヒ氏にネックレス1個を渡したという容疑で令状を発付されたが、この過程で取得したほかの証拠を廃棄せず、そのまま特検に伝達したということだ。

ユン前本部長は最終陳述で、旧統一教会に対して悔しい心情を示した。

同氏は「世の光と塩の役割をしなければならない教団が“尻尾切り”をし、家族を脅かすのを見ながら、教団に献身した私の人生が否定される深い絶望感に陥った。このすべてが私の業報であり、私が耐えなければならないことだ。証拠隠滅および逃走のおそれはないので、残りの裁判も誠実に臨めるよう、保釈を許可してほしい」と善処を訴えていた。

ユン前本部長は今月5日に開かれた公判で、特検が「共に民主党」に対する旧統一教会の金品支援関連の陳述を確保していながら、選別的に捜査したという趣旨の陳述をして物議を醸した。この日の結審公判では、旧統一教会から金銭的支援を受けた「共に民主党」関係者の具体的な実名を挙げて暴露を続けると予想されたが、実際に追加の言及はなかった。

法曹界では、ユン前本部長が沈黙して裁判所に善処を訴えるにとどまったのは、旧統一教会を狙った李大統領の強硬発言が影響を及ぼしたのではないかという解釈が出た。

李大統領は2日、「政教分離は本当に重要な原則だが、これを破り宗教財団が組織的・体系的に政治に介入した事例がある」とし、宗教財産の解散関連で法的検討を指示した。

続けて前日の国務会議でも、李大統領はチョ・ウォンチョル法制処長に向けて「宗教団体解散案を検討してみたのか。個人も犯罪を犯し、反社会的行為をすれば制裁があるが、法人も憲法と法律に違反する非難される行為をすれば解散させるべきだ」と述べた。

2度の発言で直接言及されてはいないが、これらは事実上、李大統領が旧統一教会に対し教団解散の可能性を言及した発言として受け取られた。

このような大統領の圧迫発言で、ユン前本部長が追加暴露を続けることが相当な負担になったという話だ。あわせて、警察が「共に民主党」支援関連の専担捜査チームを編成して本格捜査に入った状況で、ユン前本部長が今後の捜査と裁判において自分に有利な状況をつくるために、わざと“手札を隠した”という観測もある。

一方、ユン前本部長が止めた暴露は、現在は野党がその“バトン”を受け取り、火をつける形となっている。

「国民の力」チャン・ドンヒョク代表は前日、自身のフェイスブックに「李在明政権と共に民主党にとって不利な証言が噴き出してきたことで、『もっと言えば根絶やしにする』と公開的に脅迫したものだ」と述べたのに続き、この日には「（特検が）当社（国民の力）を押収捜索し、（国民の力）党員名簿を持っていくと言って大騒ぎしたが、結局その受益者は裏で金を受け取った共に民主党だ」と攻勢をかけた。

ハン・ドンフン前代表もこの日、自身のフェイスブックで李大統領の旧統一教会関連の“口封じ”が成功したとして、「大統領が2度も公開的に『しゃべれば殺す』と言うから、予想した通り旧統一教会側が怖じ気づいて、金を受け取った共に民主党関係者の名簿公開をしなかった」とし、「しかし、このようにしても隠せない。旧統一教会の『福銭』を受け取った腐った政治家たちに対し、国民が大きく怒っているためだ」と応酬した。

