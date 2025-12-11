THE ALFEEが公式Instagramを更新し、楽屋で高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢がクレープを食べる3ショットを披露した。

■ニューアルバム取材日のリラックスショット

12月24日にニューアルバム『君が生きる意味』をリリースを控えているTHE ALFEE。本投稿は、ニューアルバムのプロモーション取材のオフショットだ。「本日はニューアルバムの取材日 LIVEがない日も働き詰めメンバーです 一生懸命プロモーション 休憩には3人一緒にクレープでひと息」と綴られ、楽屋での3人の姿を捉えた写真が公開された。

バラ柄の華やかなスーツを身に纏った高見沢、チャコールのジャケット姿の坂崎、ネイビーのスーツの桜井が並んでいる。3人は、それぞれの手にクレープを持ちリラックスした表情を見せている。

この愛らしい3ショットは、あっという間にSNSで話題となった。「3人でクレープいいですね」「クレープ食べる70歳代カワイイですね」「３人のクレープSHOTかわいいです」「食べているだけなのに可愛い」「癒される」など喜ぶファンの声で溢れていた。また、「タマゴサラダ」「ツナサラダ」「シュガーバター」「誰がどれを食べたでしょう」というハッシュタグが添えられており、誰がどれを食べたのかを予想しているコメントも多く見られる。

