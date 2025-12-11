木村拓哉が自身のInstagramを更新し、澄んだ青空と色づく木々を背景に、愛犬と並んで座る穏やかなショットを投稿。柔らかな日差しのもとで見せた自然体の姿が注目を集めている。

【画像】愛犬と一緒に“ちょこん”と座る木村拓哉／木村拓哉の冬のカジュアルコーデ

■階段に腰かけ、冬の空気を楽しむ木村拓哉

写真では、ラフなヘアにブラウンのスウェットセットアップと同系色のフリースアウター、クリアフレームのサングラスというカジュアルなスタイルの木村が、階段に膝を抱えて座る姿が印象的。隣にはリードをつけた愛犬がちょこんと寄り添い、ふたりの距離感からは長年の信頼が感じられる。

澄んだ青空と色づいた木々が広がる背景の中で、木村は愛犬を優しい眼差しで見つめ、ふっと肩の力が抜けたような穏やかな表情を浮かべている。

■「今日もいっぱい歩いたね。」愛犬との穏やかなひととき

投稿には「昼間は暖か！そのうちに色味を合わせて…。今日もいっぱい歩いたね。」と綴られ、愛犬との散歩で過ごしたゆったりとした時間が伝わってくる。

