日経平均11日前引け＝続落、293円安の5万308円 日経平均11日前引け＝続落、293円安の5万308円

11日前引けの日経平均株価は続落。前日比293.91円（-0.58％）安の5万308.89円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は269、値下がりは1283、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は256.71円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が35.1円、ファナック <6954>が21.23円、コナミＧ <9766>が20.89円、信越化 <4063>が17.21円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を195.21円押し上げ。次いで中外薬 <4519>が24.97円、三井物 <8031>が11.50円、ダイキン <6367>が10.70円、富士フイルム <4901>が6.42円と続いた。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は卸売で、以下、証券・商品、パルプ・紙、海運が続いた。値下がり上位には情報・通信、その他製品、電気・ガスが並んだ。



株探ニュース

