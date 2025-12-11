11日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数470、値下がり銘柄数864と、値下がりが優勢だった。



個別ではリバーエレテック<6666>がストップ高。ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本電技<1723>、弘電社<1948>、テクノ菱和<1965>、ヒップ<2136>、パシフィックネット<3021>など31銘柄は年初来高値を更新。倉元製作所<5216>、テモナ<3985>、ＮＦＫホールディングス<6494>、トップカルチャー<7640>、アウンコンサルティング<2459>は値上がり率上位に買われた。



一方、アトムリビンテック<3426>、テンダ<4198>、田谷<4679>、ＩＮＥＳＴ<7111>、セキド<9878>が年初来安値を更新。アール・エス・シー<4664>、メタプラネット<3350>、菊池製作所<3444>、大盛工業<1844>、ユークス<4334>は値下がり率上位に売られた。



