ETF売買動向＝11日前引け、野村エネ資源、ＧＸ高配日株が新高値 ETF売買動向＝11日前引け、野村エネ資源、ＧＸ高配日株が新高値

11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比20.8％減の1395億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同27.8％減の990億円だった。



個別ではグローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> 、グローバルＸ メタルビジネス－日本株式 <2646> 、グローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株５０指数連動型上場投信 <1489> など48銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> など6銘柄が新安値をつけた。



日経平均株価が293円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金630億1400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均842億3700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が102億1200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が52億5100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が50億8600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が46億1500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が43億9200万円の売買代金となった。



株探ニュース

