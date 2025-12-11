11日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数152、値下がり銘柄数407と、値下がりが優勢だった。



個別ではＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>がストップ高。アクリート<4395>、モイ<5031>は一時ストップ高と値を飛ばした。ＧＭＯメディア<6180>、松屋アールアンドディ<7317>など3銘柄は年初来高値を更新。Ｇｌｏｂｅｅ<5575>、ＹＣＰホールディングス（グローバル）リミテッド<9257>、アクセルスペースホールディングス<402A>、ビジュアル・プロセッシング・ジャパン<334A>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>は値上がり率上位に買われた。



一方、Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、Ｔｅｒｒａ Ｄｒｏｎｅ<278A>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>、ハイブリッドテクノロジーズ<4260>など16銘柄が年初来安値を更新。ｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132>、豆蔵<202A>、ノースサンド<446A>、サンバイオ<4592>、アクアライン<6173>は値下がり率上位に売られた。



