　11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 63014　　 -30.6　　　 43150
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 10212　　 -23.5　　　　5870
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5251　　 -33.0　　　 51190
４. <1360> 日経ベア２　　　　5086　　 -23.2　　　 144.0
５. <1579> 日経ブル２　　　　4615　　 -24.2　　　 464.2
６. <1306> 野村東証指数　　　4495　　　32.9　　　3536.0
７. <1321> 野村日経平均　　　4392　　 -33.3　　　 52230
８. <1542> 純銀信託　　　　　3559　　　25.8　　　 28600
９. <1540> 純金信託　　　　　3532　　　 3.7　　　 20090
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　2567　　　 3.3　　　　2552
11. <1329> ｉＳ日経　　　　　2129　　　-4.3　　　　5236
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　1972　　 -14.9　　　 698.6
13. <1398> ＳＭＤリート　　　1595　　　40.7　　　2000.5
14. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1578　　 234.3　　　 348.3
15. <1330> 上場日経平均　　　1230　　 172.7　　　 52300
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　1152　　　-3.4　　　170800
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 903　　 154.4　　　 609.0
18. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 806　　　16.5　　　　2372
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　 802　　　-1.8　　　 52060
20. <1489> 日経高配５０　　　 782　　　 7.3　　　　2811
21. <2244> ＧＸＵテック　　　 745　　　25.6　　　　3142
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 666　　　36.8　　　2105.5
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 652　　 203.3　　　　1098
24. <1545> 野村ナスＨ無　　　 620　　　-3.9　　　 40210
25. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 610　　 128.5　　　 30590
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 605　　 -21.4　　　　 236
27. <1615> 野村東証銀行　　　 605　　　12.7　　　 516.6
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 578　　　10.7　　　 66190
29. <314A> ｉＳゴールド　　　 570　　 -30.0　　　 312.1
30. <1655> ｉＳ米国株　　　　 536　　 -21.5　　　 769.8
31. <1308> 上場東証指数　　　 511　　　65.4　　　　3495
32. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 494　　 -87.3　　　3572.0
33. <200A> 野村日半導　　　　 440　　　77.4　　　　2349
34. <1328> 野村金連動　　　　 439　　　 0.7　　　 15685
35. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 430　　5275.0　　　　1506
36. <1358> 上場日経２倍　　　 426　　　30.7　　　 81770
37. <1541> 純プラ信託　　　　 361　　 -10.2　　　　7583
38. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 352　　 -28.5　　　 60560
39. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 343　　　26.1　　　 10480
40. <2516> 東証グロース　　　 336　　　61.5　　　 515.1
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 297　　　81.1　　　 60750
42. <2243> ＧＸ半導体　　　　 282　　 104.3　　　　2728
43. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 276　　　10.4　　　　1196
44. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 271　　　54.9　　　　8893
45. <1346> ＭＸ２２５　　　　 245　　 -29.0　　　 52270
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 227　　　59.9　　　 53910
47. <2559> ＭＸ全世界株　　　 227　　 -17.8　　　 25825
48. <435A> ｉＦ日本配当　　　 196　　 378.0　　　　2195
49. <2557> ＳＭＤトピク　　　 194　　 340.9　　　3412.0
50. <1546> 野村ダウＨ無　　　 188　　 261.5　　　 72710
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース