ETF売買代金ランキング＝11日前引け
11日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 63014 -30.6 43150
２. <1357> 日経Ｄインバ 10212 -23.5 5870
３. <1458> 楽天Ｗブル 5251 -33.0 51190
４. <1360> 日経ベア２ 5086 -23.2 144.0
５. <1579> 日経ブル２ 4615 -24.2 464.2
６. <1306> 野村東証指数 4495 32.9 3536.0
７. <1321> 野村日経平均 4392 -33.3 52230
８. <1542> 純銀信託 3559 25.8 28600
９. <1540> 純金信託 3532 3.7 20090
10. <2644> ＧＸ半導日株 2567 3.3 2552
11. <1329> ｉＳ日経 2129 -4.3 5236
12. <1568> ＴＰＸブル 1972 -14.9 698.6
13. <1398> ＳＭＤリート 1595 40.7 2000.5
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 1578 234.3 348.3
15. <1330> 上場日経平均 1230 172.7 52300
16. <2036> 金先物Ｗブル 1152 -3.4 170800
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 903 154.4 609.0
18. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 806 16.5 2372
19. <1320> ｉＦ日経年１ 802 -1.8 52060
20. <1489> 日経高配５０ 782 7.3 2811
21. <2244> ＧＸＵテック 745 25.6 3142
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 666 36.8 2105.5
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 652 203.3 1098
24. <1545> 野村ナスＨ無 620 -3.9 40210
25. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 610 128.5 30590
26. <1459> 楽天Ｗベア 605 -21.4 236
27. <1615> 野村東証銀行 605 12.7 516.6
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 578 10.7 66190
29. <314A> ｉＳゴールド 570 -30.0 312.1
30. <1655> ｉＳ米国株 536 -21.5 769.8
31. <1308> 上場東証指数 511 65.4 3495
32. <1305> ｉＦＴＰ年１ 494 -87.3 3572.0
33. <200A> 野村日半導 440 77.4 2349
34. <1328> 野村金連動 439 0.7 15685
35. <2841> ｉＦＥナ百有 430 5275.0 1506
36. <1358> 上場日経２倍 426 30.7 81770
37. <1541> 純プラ信託 361 -10.2 7583
38. <1326> ＳＰＤＲ 352 -28.5 60560
39. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 343 26.1 10480
40. <2516> 東証グロース 336 61.5 515.1
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 297 81.1 60750
42. <2243> ＧＸ半導体 282 104.3 2728
43. <2865> ＧＸＮカバコ 276 10.4 1196
44. <1673> ＷＴ銀 271 54.9 8893
45. <1346> ＭＸ２２５ 245 -29.0 52270
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 227 59.9 53910
47. <2559> ＭＸ全世界株 227 -17.8 25825
48. <435A> ｉＦ日本配当 196 378.0 2195
49. <2557> ＳＭＤトピク 194 340.9 3412.0
50. <1546> 野村ダウＨ無 188 261.5 72710
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 63014 -30.6 43150
２. <1357> 日経Ｄインバ 10212 -23.5 5870
３. <1458> 楽天Ｗブル 5251 -33.0 51190
４. <1360> 日経ベア２ 5086 -23.2 144.0
５. <1579> 日経ブル２ 4615 -24.2 464.2
６. <1306> 野村東証指数 4495 32.9 3536.0
７. <1321> 野村日経平均 4392 -33.3 52230
８. <1542> 純銀信託 3559 25.8 28600
９. <1540> 純金信託 3532 3.7 20090
10. <2644> ＧＸ半導日株 2567 3.3 2552
11. <1329> ｉＳ日経 2129 -4.3 5236
12. <1568> ＴＰＸブル 1972 -14.9 698.6
13. <1398> ＳＭＤリート 1595 40.7 2000.5
14. <1475> ｉＳＴＰＸ 1578 234.3 348.3
15. <1330> 上場日経平均 1230 172.7 52300
16. <2036> 金先物Ｗブル 1152 -3.4 170800
17. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 903 154.4 609.0
18. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 806 16.5 2372
19. <1320> ｉＦ日経年１ 802 -1.8 52060
20. <1489> 日経高配５０ 782 7.3 2811
21. <2244> ＧＸＵテック 745 25.6 3142
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 666 36.8 2105.5
23. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 652 203.3 1098
24. <1545> 野村ナスＨ無 620 -3.9 40210
25. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 610 128.5 30590
26. <1459> 楽天Ｗベア 605 -21.4 236
27. <1615> 野村東証銀行 605 12.7 516.6
28. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 578 10.7 66190
29. <314A> ｉＳゴールド 570 -30.0 312.1
30. <1655> ｉＳ米国株 536 -21.5 769.8
31. <1308> 上場東証指数 511 65.4 3495
32. <1305> ｉＦＴＰ年１ 494 -87.3 3572.0
33. <200A> 野村日半導 440 77.4 2349
34. <1328> 野村金連動 439 0.7 15685
35. <2841> ｉＦＥナ百有 430 5275.0 1506
36. <1358> 上場日経２倍 426 30.7 81770
37. <1541> 純プラ信託 361 -10.2 7583
38. <1326> ＳＰＤＲ 352 -28.5 60560
39. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 343 26.1 10480
40. <2516> 東証グロース 336 61.5 515.1
41. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 297 81.1 60750
42. <2243> ＧＸ半導体 282 104.3 2728
43. <2865> ＧＸＮカバコ 276 10.4 1196
44. <1673> ＷＴ銀 271 54.9 8893
45. <1346> ＭＸ２２５ 245 -29.0 52270
46. <1367> ｉＦＴＰＷブ 227 59.9 53910
47. <2559> ＭＸ全世界株 227 -17.8 25825
48. <435A> ｉＦ日本配当 196 378.0 2195
49. <2557> ＳＭＤトピク 194 340.9 3412.0
50. <1546> 野村ダウＨ無 188 261.5 72710
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース