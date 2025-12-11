この記事をまとめると

■ホンダN-BOX CUSTOMに特別仕様車「BLACK STYLE」が設定された

■外装・内装の塗装や装備を専用化し上質感を強化しつつ人気機能を標準装備

■ベース車の使い勝手を維持しながら価格差を抑え日常性と特別感を両立した仕様に

黒が際立つN-BOXの新たな個性

幅広い層から支持され、軽スーパーハイトワゴンのトップランナーといえるモデルとなっているホンダN-BOX。今回、特別仕様車として、N-BOX CUSTOMをベースに、ブラックをアクセントとした内外装パーツを追加し、より精悍で上質なスタイルを追求した「BLACK STYLE」が追加設定された。

エクステリアには、フォグランプガーニッシュ、フロントグリル、リヤライセンスガーニッシュ、アルミホイールといった各部にベルリナブラック塗装を施し、アウタードアハンドル、ドアミラー、車名エンブレムにはクリスタルブラック・パールを採用。車体全体を引き締めている。

ターボ車には専用の15インチアルミホイール、NAエンジン仕様には14インチアルミホイールを採用する点はベースモデルと同一であるが、いずれもブラック塗装を施した専用品となる。

インテリアでは、ピアノブラック塗装のドアオーナメントパネルを採用し、落ち着きと上質さを強調。また、ターボ車にはプライムスムースのドアライニングアームレストを装備し、質感を高めている。

装備面では、運転席側パワースライドドア、LEDフォグランプ、本革巻ステアリングホイール、コンビニフック付きシートバックテーブルなど、ユーザーから人気の高い機能が標準装備とされている点も見逃せない。

N-BOX CUSTOMのもつ使い勝手と上質感をそのままに、ブラック基調のデザインによってスタイリッシュさを強化したモデルであり、日常での扱いやすさと特別感を両立した仕様となっているBLACK STYLE。ベース車との価格差も抑えられていることを含め、注目のモデルといえるだろう。

車両価格は以下の通り（いずれも税込）。