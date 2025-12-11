「吸引力マジはんぱない」「年末の“大掃除ストレス”が消える」シャークの掃除機が冬に強い理由
12月に高まる“大掃除需要”で売れ行きが伸びるコードレス掃除機。中でもShark（シャーク）は、軽さ・吸引力・扱いやすさのバランスがよく、Amazonでも上位に入る人気ブランドだ。年末の掃除を効率化できる理由と、用途別に選びやすい人気モデルを紹介する。
【画像】“パワーと小回りの良さ”で人気、年末の掃除をラクにしてくれるシャークの掃除機
■【Amazon.co.jp限定】 Shark シャーク 掃除機 ハンディクリーナー コードレス WV321JWH EVOPOWER EX フローリング用延長ノズル付 スティッククリーナー スティック ハンディ クリーナー コードレス掃除機 充電式 アイボリー
軽さとパワーを両立した“毎日使い”向けのEVOPOWER EX。フローリング用の延長ノズルが付属し、スティックとしてもハンディとしても活躍する万能タイプ。サッと出してサッと掃除できる取り回しの良さが魅力で、年末の大掃除だけでなく、日常の“ちょこっと掃除”が圧倒的にラクになる。
＜レビューで人気の理由＞
軽くて扱いやすく、片手で掃除しやすい
フローリングのホコリ・髪の毛をしっかり吸う
スティック・ハンディの両方で使えて便利
■【Amazon.co.jp限定】 Shark シャーク 掃除機 自動ゴミ収集ドック付き スティック クリーナー CS850JBLAE EVOPOWER SYSTEM iQ+ コードレス掃除機 自動 ゴミ収集ドック コードレススティック スティッククリーナー 充電式 cs850J ノルディックブルー
自動ゴミ収集ドック搭載で“ゴミ捨ての手間が激減”する上位モデル。吸引力が強く、コードレスでも重めのゴミをしっかり吸うパワーが特徴。ドックに戻すだけでゴミが自動で収集されるため、年末の掃除量が増える時期でもストレスが少ない。忙しい家庭や掃除頻度が高い人に向いている一台。
＜レビューで人気の理由＞
ゴミ捨ての回数が激減し、手間がほぼゼロ
iQモードで吸引力が自動調整され効率的
ドック収納で見た目もスッキリして置きやすい
■Shark シャーク 掃除機 ハンディクリーナー コードレス EVOPOWER EX WV405J ダークチョコレート
軽量×ハイパワーで人気のEVOPOWER EXのハンディモデル。細かいホコリ・砂・食べこぼしを素早く吸い取り、キッチンや机周り、車内掃除にも使いやすい。冬の大掃除では“棚・サッシ・隙間”などのピンポイント掃除で大活躍。一本あると家全体の掃除効率が上がる。
＜レビューで人気の理由＞
片手で扱える軽さとパワフルな吸引力
細かい場所まで掃除しやすい実用的なノズル
インテリアに馴染むデザインで出しっぱなしでも気にならない
■【Amazon.co.jp限定】 Shark シャーク 掃除機 自動ゴミ収集ドック付き スティッククリーナー LC350JWH EVOPOWER SYSTEM NEO+ コードレス掃除機 自動 ゴミ収集ドック コードレススティック 充電式 ミスティックホワイト
EVOPOWER SYSTEMの最新ライン“NEO+”モデル。静音性・吸引力・操作性が進化し、年末の大掃除も難なくこなすパワーを備える。自動ゴミ収集ドック付きで、毎日の掃除ストレスがぐっと減る設計。ミスティックホワイトの上品なカラーで、どんな部屋にも馴染む。
＜レビューで人気の理由＞
最新システムで吸引力と静音性が向上
自動ドックでゴミ捨ての手間がほぼ不要
操作が軽く、長時間の掃除でも疲れにくい
シャークの掃除機は、年末の“大掃除ストレス”を大きく減らしてくれる。軽さ、吸引力、扱いやすさのバランスがよく、コードレスへの不安を感じさせない実力派揃い。12月の忙しい時期でもサッと掃除できて、家中をすっきり整えられる頼れる存在。冬の掃除をラクにしたい人に、シャークが選ばれている理由を実感してほしい。
