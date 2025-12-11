AKB48伊藤百花、1stフォトブックは「150点！」 お気に入りカットも公開「寝起きの私です（笑）」
AKB48の伊藤百花（22）が11日、都内で行われた1stフォトブック『百花（ひゃっか）ずかん。』（光文社）の発売記念会見に登場した。
【写真】可愛すぎる！ハートポーズを振りまく伊藤百花
本作はグラビア編と読み物編の2部構成で、グラビア編は、鎌倉ひとり旅、読み物編は、好きなものとヒストリー、Q&Aの3部構成となる。12月6日に22歳になった伊藤の圧倒的美少女感と大人っぽさ、そして、“いともも”のすべてが詰まったフォトブックとなっている。
「フォトブックを出すのが一つの目標だった」という伊藤は、発売を迎え「うれしい気持ちと、こんなにも早く出せるんだと驚きました。見てくださるファンの方に“今の伊藤百花”を見せたいと思って撮影を頑張ろうと思いました！」とにっこり。
「私の理想の一冊をたくさんの方が協力してくださって作ってくださったので、100点満点中、150点です！」と大満足。「自分の今までの人生とか、好きなものとか、自分のことをすごくたくさん詰め込んだフォトブックになっています。人生がまるまる詰まっていて、一冊で私のことを全部知っていただけるんじゃないかなと思いました！」とアピールした。
お気に入りの1枚は水色のパジャマショット。「パジャマがすごくかわいくてお気に入りです。あと、普段はニコニコしていて笑っている写真が多いんですけど、これはふとした寝起きみたいな感じで飾っていない自分を見ていただける。早朝に撮ったので本当に寝起きの私です（笑）」と明かしていた。
