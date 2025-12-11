プロ野球・オイシックス新潟は11日、今オフに楽天を戦力外となった宮森智志投手と契約を結んだことを発表。これで3日連続での、NPB12球団でプレーしていた選手の獲得となりました。

宮森投手は2021年ドラフトの育成1位で四国ILplus・高知から楽天に入団。ルーキーイヤーとなる22年の7月末に支配下契約を勝ち取ると、26試合にリリーフ登板し防御率1.54と好成績を残しました。翌年も24試合の登板をこなすも、その後は登板数が減少。4年目となった今季は10試合の登板で防御率10.50をマークし、オフに戦力外となりました。

オイシックス新潟は9日、オリックスを戦力外となった井口和朋投手の獲得を発表。翌10日には日本ハムでプレーしていた石川直也投手の獲得を発表しており、これで3日連続でのNPB12球団でプレーしていた選手の獲得となりました。

また3日には、広島を戦力外となった松山竜平選手の選手兼任打撃コーチの就任を発表しています。

オイシックス新潟は24年度からイースタン・リーグに参加。初年度は最下位となるも、2年目の今季はヤクルトを上回り、リーグ7位でシーズンを終えています。