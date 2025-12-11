万博で話題「人間洗濯機」一般販売→国内最速稼働が開始 道頓堀のホテルで 価格・サービス内容詳細
大阪・関西万博で話題集めた「人間洗濯機」が、大阪ミナミのホテルで10日より国内最速稼働開始した。
「人間洗濯機」は、万博の大阪ヘルスケアパビリオンにサイエンスが「ミライ人間洗濯機」として出展。会場で体験できたが、抽選に漏れた人々から再体験を熱望する声が多数寄せられ、一般販売が始まっている。
国内最速で稼働がスタートしたのは「道頓堀クリスタルホテルIII」（運営：リゾートライフ）。同ホテルは「体験型× デザイン性」をコンセプトに、アートやサウナ、光、音といった感性を刺激する要素を融合させ、“泊まる”という行為をエンターテインメントへと進化させている。
今回の「ミライ人間洗濯機」導入は、その象徴のひとつで、「洗う・癒す・整う」をテーマにした新しいリラクゼーション体験を通じ、まるで未来のスパにいるかのような没入感を提供する。
「当ホテルは長く過ごすほどに心地よさが深まる滞在型ホテルとして、自分のペースで過ごす自由さと、ホテルならではの上質な快適性を備えています。『泊まるだけではなく、暮らすように過ごす』――そんな新しいホテルのスタイルを、大阪から発信してまいります」とアピールする。
■「未来体験型スパ『人間洗濯機』」詳細
実施場所：道頓堀クリスタルホテルIII（大阪市中央区島之内2-6-13）ミライ人間洗濯機ルーム
価格：1万8000円／1時間半 ※2名以上から申し込み可能
申込方法：WEB予約のみ
性能：バブル洗浄、温水ミスト、ゆらぎ浴（全体水流）など
所要時間：1名あたり約20分（お湯はりと合わせて）
利用人数：2名〜4名
