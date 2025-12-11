フジテレビ系「サン！シャイン」が１１日放送され、東京都渋谷区で新たに可決されたごみのポイ捨てに対する条例について取り上げた。

渋谷区議会は１０日、「きなれなまち渋谷をみんなでつくる条例」改正案として、ごみのポイ捨てに過料２００００円以下の罰則とすることを可決、成立させた。同時にコンビニやテイクアウトが可能な飲食店の事業者に対しても、ごみ箱の設置や適正な管理を義務付けることも決めた。事業者が設置しない場合には勧告や店名の公表を行い、それでも従わない場合には過料５００００万円以下とすることが決まった。来年４月から施行される。ただし、ごみのポイ捨てについては実際の運用では２０００円程度となるとした。

渋谷の街に散乱するゴミ袋や空き缶、空き瓶などの映像が流されると、谷原は「５万円ですよ、ゴミ箱未設置で。金額が高いのも驚きますけど、あれだけ渋谷の街が汚れているってことに」と私見。続けて「僕は、若いころ、渋谷でよく遊んでたんで…、あそこまで汚くはなかった。１個ゴミがあると、次のゴミ呼ぶじゃないですか」と過去の渋谷を振り返りつつ、驚きを隠さなかった。