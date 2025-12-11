“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、ミニ丈ボトムス×ロングブーツから美脚際立つ「おしゃれ」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/12/11】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が12月10日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のボトムス姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「スタイル良すぎ」美脚際立つミニ丈コーデ
小寺は「筒井君（＠areyoukey ）が名古屋でグリークヨーグルトをご馳走してくれてから大ハマりしてまして原宿で食べてました」とつづり、グリークヨーグルトを食べるショットを公開。トレーナーにミニ丈ボトムスにロングブーツという美しい脚が際立つスタイルで足組みした姿を披露している。
この投稿には「ロングブーツ素敵」「おしゃれ」「スタイル良すぎ」「ドキドキしちゃう」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「スタイル良すぎ」美脚際立つミニ丈コーデ
◆小寺真理、ミニ丈ボトムスで足組み美脚
小寺は「筒井君（＠areyoukey ）が名古屋でグリークヨーグルトをご馳走してくれてから大ハマりしてまして原宿で食べてました」とつづり、グリークヨーグルトを食べるショットを公開。トレーナーにミニ丈ボトムスにロングブーツという美しい脚が際立つスタイルで足組みした姿を披露している。
◆小寺真理の美脚が話題
この投稿には「ロングブーツ素敵」「おしゃれ」「スタイル良すぎ」「ドキドキしちゃう」などといったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】